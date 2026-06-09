«León XIV» bendijo una caravana humanitaria para Ucrania impulsada por una monja argentina

El Papa respaldó la iniciativa de sor Lucía Caram, una tucumana radicada en España.

El papa León vivió un momento argentino este martes en Barcelona. Fue cuando bendijo un nuevo corredor humanitario destinado a Ucrania y organizado por sor Lucía Caram, monja tucumana que vive en España desde hace más de 30 años, que está al frente de la Fundación del Convento de Santa Clara, en Manresa.

Alentando la labor que esta religiosa indómita y muy popular en Cataluña realiza desde hace cuatro años, desde que Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022, León XIV bendijo el 44vo corredor humanitario que llevará a este castigado país, formado en esta ocasión por 21 ambulancias, una pickup y 9 vehículos, generadores eléctricos, desfibriladores y material de primera necesidad destinado a la población civil ucraniana.

Bautizada la “Caravana de la Bondad”, con aspersor y agua bendita, el Papa bendijo, una por una, las 21 ambulancias y los demás medios poco antes de ingresar al estadio olímpico de Mont Juic, donde presidió una vigilia de oración. Aunque allí lo esperaban unas 40.000 personas, León XIV no tuvo prisa.

Sino que se detuvo también a saludar a los integrantes de esta nueva misión a la que Francisco llamaba “la martirizada Ucrania”. Y se detuvo a charlar con sor Lucía y las otras dos hermanas dominicas del convento de Santa Clara, sor Juana Mari y sor Pilar, así como con decenas de otros colaboradores de su iniciativa humanitaria, entre ellos, el periodista chileno Juan Carlos Cruz, miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, exvíctima de abusos chilena y muy amigo del papa Francisco.

Además, a los diez voluntarios argentinos que acompañarán a la religiosa en este nuevo viaje hasta Ucrania, que viven y trabajan en Barcelona, que aprovecharon para regalarle al Papa una bandera argentina.

Se trata de ocho tucumanos, un santiagueño y un porteño: Ernesto Caram (27), Gaspar Budó (26), Eugenio Giacosa (27), Danilo Ganem (21), Martina Toledo Bigón (28), Felicitas Teseira (27), Emiliano Coria (27), Santiago Albarracin (28), Tulio Toledo Bigon (29) y María José Issa (30).

“El Papa ha estado muy entrañable, muy cercano. Me ha dicho gracias por permitirle bendecir las ambulancias. Le dije que para mí era muy importante poner bajo el foco a Ucrania. Me dijo que era un tema que le preocupaba mucho, dije que la gente necesitaba que hablara de Ucrania y bueno, dijo que realmente la paz está amenazada y que les haga llegar su cercanía y la amistad a los ucranianos”, contó a La Nacion sor Lucía.

“Los argentinos le han regalado una bandera que dice ‘nosotros optamos por la paz y por la bondad’, firmada por ellos, los bendijo y fue un momento muy lindo”, añadió.

Nacida en Tucumán de familia de origen libanés y figura mediática en España, conocida por su pasión por el Barça, sus libros de cocina y su incansable labor por los más vulnerables, Caram destacó este gesto del Papa.

“No se trata solo de algo simbólico. La decisión del Papa de bendecir este corredor humanitario vuelve a poner en el centro del mundo el sufrimiento de la martirizada Ucrania, una guerra que corre el riesgo de ser olvidada mientras continúa destruyendo vidas cada día”, dijo sor Lucía.

Valiente y determinada, desde hace cuatro años no sólo llevó más de 200 ambulancias, un hospital de campaña, equipos, generadores, bolsas de dormir, carpas, gracias a sus corredores, sino que también logró que pudieran curarse en España más de 150 soldados heridos en el frente y varios enfermos oncológicos que quedaron sin cuidados en su país.

Además, hizo que más de 250 niños y niñas de Ucrania, en tres tandas, pudieran pasar unos días de vacaciones en la playa catalana. Se entiende por qué el año pasado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, condecoró a la monja argentina con la Orden de la Princesa Olga del III grado por llevar “oración, apoyo y ayuda humanitaria” al pueblo ucraniano en medio de la guerra.

Quien desde el principio la alentó en esta misión que se fue ampliando con el paso del tiempo -gracias a donaciones de empresas, gente común y el respaldo de Cáritas Barcelona y del arzobispo de la ciudad, el cardenal Juan José Omella, que también estuvo a la hora de la bendición de corredor humanitario-, fue el papa Francisco.

“En el primer viaje que yo iba a Ucrania, en marzo de 2022, iba escuchando los mensajes de él, yo no sabía qué era un corredor humanitario y creo que aprendí a hacer un corredor humanitario escuchándolo y preguntándome y abriendo caminos porque se fueron dando las circunstancias”, contó.

“Para mí ha sido fundamental el apoyo del Papa Francisco, porque esto hizo que como comunidad estuviéramos muy unidas… Y cuando vino el papa León, lo vi muy preocupado por el tema de Ucrania, creo que él sabía lo que estábamos haciendo por Ucrania y sabía de la vinculación que teníamos con Francisco. Entonces, yo creo que Francisco ha sido el punto de enganche con nosotros y con Ucrania. Cuando él sabía lo que el Papa Francisco hacía, me dijo que contáramos con él y comenzó a proporcionarme los rosarios que suelo repartir de parte del Papa cuando voy. Ya hice cincuenta viajes”, destacó.

“Cuando le escribí el día 9 de abril diciéndole si podía bendecir el corredor humanitario, al día siguiente, el día 10, me contestó que había dado la orden, ya, que se incluyera”, precisó.

Sor Lucía contó que el Papa fue especialmente cariñoso con Sor Pilar, que cumple este martes 80 años y que, aunque los gendarmes y demás personal de seguridad lo apuraban porque lo esperaban adentro del estadio, se quedó más de lo esperado con ella y las otras dos monjas. Y contó que quiso sacarse las fotos grupales.

Además, tuvieron tiempo para entregarle una caja sellada, que adentro tiene una bandera de Ucrania, que es “la caja de la victoria”.

“Así que cuando acabe la guerra se podrá abrir y desplegar la bandera”, contó sor Lucía, al añadir que, tal como se vio en las imágenes, el Papa se río cuando le regalaron un muñeco con la figura de él, realizado por las mujeres de los talleres de la Fundación, así como una muñeca con la figura de ella, hecha a ganchillo por las mujeres ucranianas. (La Nacion)