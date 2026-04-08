Una encuesta nacional ubica a Patricia Bullrich superando al presidente

Milei bajó casi 7 puntos su imagen positiva en el ùltimo mes, según una encuesta de la consultora Zentrix. Está en 40,3% frente al 47% que tenía en febrero.

La imagen negativa del presidente Javier Milei subió al 51% y eso refleja en la encuesta una caída en la valoración del mandatario lo que genera tensiones internas en La Libertad Avanza, en medio de una relación cada vez más tensa entre la senadora Bullrich y la secretaria general Karina Milei.

Ahora, el diferencial negativo del presidente (imagen positiva menos imagen negativa) supera los 10 puntos. El relevamiento de Zentrix se hizo entre el 10 y el 19 de marzo sobre 1.198 casos en toda la Argentina.

El presidente Milei quedó segundo

El dato que más ruido hizo en el oficialismo tras conocerse este nuevo relevamiento de opinión pública es que Javier Milei ya no lidera la valoración interna en el país.

Ahora, es Patricia Bullrich quien lo supera gracias a una imagen positiva de 42,7% y una negativa más baja de 50,3%.

«El cambio de posiciones (y la historia de pocas fidelidades de “Pato”) encendió alarmas varias en Balcarce 50»

Mientras tanto, sigue creciendo el malestar económico porque casi el 60% de los consultados calificó como negativa la situación del país.

Se trata de un salto de más de 12 puntos en apenas un mes.

Para complicar aún más el panorama, las respuestas indicaron que el 83,9% de los encuestados aseguró que su salario no le gana a la inflación. La aprobación general del Gobierno también cayó: pasó de un diferencial positivo en febrero a un 38,5% de apoyo frente a un 53% de desaprobación en marzo (13,5 puntos negativos).

Preocupan los casos de corrupción

La corrupción y el empleo/desocupación aparecen en el trabajo de Zentrix como los principales problemas, con 21,1% y 21% respectivamente.

La sucesión de desventuras de los funcionarios libertarios sorprende día a día a una ciudadanía que ya suma demasiadas preocupaciones propias.

Desde diciembre de 2024 se sumaron los casos de:

-el ex senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider,

-las valijas de Leonardo Scatturice y Laura Arrieta en Aeroparque,

-el fallido lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y las denuncias de coimas por US$ 5 millones,

-los sobreprecios escandalosos en la Agencia Nacional de Discapacitados y el despido de Diego Spagnuolo,

-los contratos millonarios en dólares para la familia Menem en distintas sucursales del Banco Nación,

-las más de 100 muertes por fentanilo contaminado y no controlado,

-el escándalo en PAMI/ANSES por desvío de fondos de funcionarios libertarios que debían “donar” parte de sus remuneraciones,

-la deriva interminable de Manuel Adorni, sus nuevas y costosas propiedades gracias a préstamos de jubiladas y empleadas sumados a sus viajes a Nueva York, Aruba y Punta del Este,

-los créditos millonarios del Banco Nación a altos funcionarios del gobierno nacional y legisladores.

(Urgente24)