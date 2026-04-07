Irán confirmó un alto el fuego con EE.UU. por dos semanas y abrió la puerta al estrecho de Ormuz

El comunicado establece una pausa en las hostilidades con el objetivo de avanzar en negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz más amplio.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos por un período de dos semanas, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El comunicado, que fue publicado por la agencia de noticias Mehr, establece una pausa en las hostilidades con el objetivo de avanzar en negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz más amplio, además de la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

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