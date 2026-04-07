Empresas de transporte masivo anticipan un colapso inminente del sistema en el país

El sistema de transporte público de varias ciudades está bajo amenaza. Las empresas advierten el peor escenario para lo que viene.

Empresas de transporte de todo el país han coincidido en las últimas horas con distintos reclamos referidos al estado de situación del sistema público, advirtiendo un colapso inminente de los servicios. Tanto desde el AMBA como compañías del interior apuntaron a un combo perfecto que podría detonar paros y cierres definitivos a lo largo y ancho del país.

A los reclamos de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) sobre la situación en el AMBA, se sumaron advertencias de la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP), que nuclea empresas de transporte de las principales ciudades del país.

Desde esa entidad, profundizaron los avisos de colapso e inviabilidad del sistema bajo las condiciones actuales, asegurando que al menos el 80% de las compañías están bajo riesgo de cierre.

En declaraciones al medio cordobés Cadena 3, el presidente de FATAP Gerardo Ingaramo destacó la formación de una “tormenta perfecta” que por ahora generó efectos con recortes en las frecuencias y retrasos generalizados en los pagos de los salarios. Según el transportista, ese panorama general no es sostenible por mucho tiempo, lo que detonaría la realización de paros por parte del personal.

Además, puntualizó que la caída de los servicios podría ser más rápida en aquellas jurisdicciones que no realizan aportes provinciales o municipales a sus sistemas de transporte. Esto excluye al AMBA (subsidios nacionales), Córdoba, Mendoza y Neuquén, estas últimas tres bajo sostenimiento local.

Qué es la tormenta perfecta para el transporte

Según Ingaramo, el cuadro es grave por la coincidencia de varios factores que afectan a la ecuación del transporte público. Se trata de los subsidios o prestaciones atrasadas del Estado, la suba empinada de los combustibles en el último mes, y una caída en la venta de boletos.

En el primer caso, Ingaramo señaló un fuerte retraso en los depósitos que Nación comprometió en los últimos meses. Con una participación varias veces menor que en épocas anteriores, el Gobierno nacional guardaría una deuda de más de 30.000 millones de pesos con empresas del interior del país, concentrando los recursos directamente en el AMBA, donde también se reportan problemas.

A ello se sumó recientemente la estampida del combustible. Con un salto mayor al 20% en marzo fruto de la tensión internacional, el diésel golpeó el delicado balance que las empresas venían haciendo y dejó en jaque la balanza de costos, que por otro lado tampoco da la posibilidad de empujar aumentos. Esto último está relacionado con la caída de la venta de pasajes.

Según FATAP, muchas ciudades del país han sufrido caídas de hasta el 30% en la cantidad de pasajeros, revelando un desplome en la capacidad de consumo y desatando un fenómeno poco deseable para el sector: el no pago de los pasajes.

Efecto Uber y cuándo puede haber paro de transporte

A todos estos factores se añade uno más: el de las plataformas. Con una oferta creciente de viajes privados en moto o coche, las empresas de transporte público también atestiguaron el avance de esta modalidad como factor decisivo en la ecuación.

Con pasajes que se acercan a los 2.000 en gran parte del país, muchas veces las tarifas privadas son similares para los mismos tramos, decantando la decisión de los consumidores en favor de las plataformas. Algo que puede conducir a la desaparición del transporte de colectivo en las ciudades más pequeñas, permaneciendo únicamente en los grandes conglomerados.

Respecto a la posibilidad de paros, si bien cada jurisdicción tiene una realidad particular, Ingaramo advirtió que el jueves próximo (9/4) podrían detonarse medidas de fuerza al ser el día límite para el depósito de los sueldos. Esto es especialmente probable en lugares donde no se registran apoyos estatales de ningún tipo, y a donde la ayuda del Gobierno nacional no llegará de manera acelerada. (Urgente24)