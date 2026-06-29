Un terremoto sacude China y deja heridos

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió en la madrugada de este lunes (hora local) la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, en el suroeste de China, sin causar víctimas mortales, informa la agencia Xinhua.

Hasta las 03:30 de la mañana (hora de Pekín) se registraban 13 heridos leves, todos trasladados a hospitales, y 196 personas habían sido evacuadas.

El sismo se produjo a las 00:12 y tuvo una profundidad de 6 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

Las autoridades activaron una respuesta de emergencia de nivel III, mientras los trabajos de rescate y atención a los damnificados se desarrollan de manera ordenada. (RT)