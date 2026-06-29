Partidos del Mundial 2026: Quiénes juegan este lunes 29 de junio

La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. La actividad no se detiene ni por un momento.
Este lunes 29 de junio, los 16avos de final del Mundial ofrecen un abanico realmente atractivo y extraordinario de partidos. Son nada más ni nada menos que tres encuentros que prometen y mucho y que otorgarán otros tres boletos rumbo a la próxima fase del torneo.
Todo se iniciará con la presentación de Brasil, que tendrá un duro partido, ya que deberá encontrarse frente a frente con Japón.
Un rato más tarde se desarrollará el cotejo de otro peso pesado como Alemania, que jugará contra Paraguay. Y, por último, Países Bajos y Marruecos lo darán todo con el objetivo en común de sellar la clasificación.
Partidos del lunes 29 de junio: horario y TV
(Horarios y televisación de la República Argentina)
Brasil vs. Japón
NRG Stadium (Houston), Estados Unidos
14:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, Telecentro y Claro.
Alemania vs. Paraguay
Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
17:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports, Telecentro y Claro.
Países Bajos vs. Marruecos
Estadio BBVA Bancomer (Monterrey), México
22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.