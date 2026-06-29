Partidos del Mundial 2026: Quiénes juegan este lunes 29 de junio

La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. La actividad no se detiene ni por un momento.

Este lunes 29 de junio, los 16avos de final del Mundial ofrecen un abanico realmente atractivo y extraordinario de partidos. Son nada más ni nada menos que tres encuentros que prometen y mucho y que otorgarán otros tres boletos rumbo a la próxima fase del torneo.

Todo se iniciará con la presentación de Brasil, que tendrá un duro partido, ya que deberá encontrarse frente a frente con Japón.

Un rato más tarde se desarrollará el cotejo de otro peso pesado como Alemania, que jugará contra Paraguay. Y, por último, Países Bajos y Marruecos lo darán todo con el objetivo en común de sellar la clasificación.

Partidos del lunes 29 de junio: horario y TV

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Brasil vs. Japón

NRG Stadium (Houston), Estados Unidos

14:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, Telecentro y Claro.

Alemania vs. Paraguay

Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

17:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports, Telecentro y Claro.

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio BBVA Bancomer (Monterrey), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.