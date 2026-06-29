Campeonato Argentino de Mini: Jujuy y Santiago del Estero aseguraron su pase a la segunda fase

La segunda jornada del Campeonato Argentino de Mini dejó a los clasificados a la siguiente fase. Santiago del Estero obtuvo su boleto en la rama masculina, mientras que Jujuy hizo lo propio en el certamen femenino.

El Campeonato Argentino de Federaciones Mini vivió una intensa segunda jornada, con diez partidos que mantuvieron el alto nivel competitivo y el espíritu del básquet formativo como protagonistas.

En el Mini Femenino, Salta abrió el día con un sólido triunfo sobre Catamarca por 99 a 30. Más tarde, Jujuy protagonizó uno de los mejores encuentros del torneo al vencer al anfitrión Tucumán por un ajustado 99 a 95, resultado que sería clave para sus aspiraciones. Santiago del Estero volvió al triunfo al superar a Salta por 101 a 41, mientras que Jujuy ratificó su gran presente derrotando a Catamarca por 97 a 40. En el cierre de la jornada, Tucumán se recuperó con una importante victoria frente a Santiago del Estero por 100 a 83.

Gracias a sus resultados y regularidad a lo largo del certamen, Jujuy aseguró su clasificación a la siguiente fase del campeonato femenino.

En el Mini Masculino, Salta derrotó a Catamarca por 82 a 79 en un encuentro muy parejo. Tucumán continuó con su buen andar al vencer a Jujuy por 113 a 48, mientras que Santiago del Estero volvió a exhibir su poder ofensivo imponiéndose sobre Salta por 139 a 50. En otro final apasionante, Jujuy superó a Catamarca por 104 a 103, y el cierre de la jornada tuvo como vencedor a Santiago del Estero, que derrotó al seleccionado anfitrión por 106 a 71.

Con ese triunfo, Santiago del Estero selló su clasificación a la siguiente instancia del campeonato masculino, consolidándose como uno de los equipos de mejor rendimiento en la competencia.

(Prensa Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán)