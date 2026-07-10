Un poste caído generó un devastador incendio en España: Al menos 12 muertos

El fuego avanzó con extrema rapidez por una zona rural de Almería. Hay ocho heridos y 23 personas que todavía no pudieron ser localizadas. El foco ya arrasó alrededor de 3.800 hectáreas.

Un devastador incendio forestal en la provincia española de Almería dejó al menos 12 muertos, ocho heridos —cuatro de ellos graves— y 23 personas cuyo paradero aún no pudo ser confirmado.

El fuego comenzó el jueves en el municipio de Los Gallardos y se propagó rápidamente hacia Bédar, favorecido por los fuertes vientos, las altas temperaturas y la vegetación seca. Las llamas recorrieron unos 15 kilómetros en apenas dos horas y convirtieron los caminos rurales en una «ratonera», según describió el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Las autoridades aclararon que las 23 personas figuran como no localizadas, aunque podrían encontrarse a salvo en otros puntos y todavía no existen denuncias formales por todas ellas. El balance, por lo tanto, continúa siendo provisional.

Cuatro de los fallecidos fueron encontrados dentro de un vehículo con el volante a la derecha, por lo que se sospecha que podrían ser ciudadanos británicos. Otros siete integraban un grupo que habría intentado huir por una ruta distinta de la indicada por los servicios de emergencia. Dos personas que viajaban con ellos sobrevivieron con graves quemaduras.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que funcionarios municipales y agentes de la Guardia Civil recorrieron las viviendas para advertir a los vecinos sobre el avance del incendio.

El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, calificó lo ocurrido como una «tragedia» e insistió en la importancia de respetar las instrucciones oficiales ante este tipo de emergencias.

Unos 464 efectivos, respaldados por vehículos terrestres, medios aéreos y personal de la Unidad Militar de Emergencias, participan del operativo de extinción y búsqueda.

El incendio ya arrasó alrededor de 3.800 hectáreas y obligó a desalojar a cerca de mil personas, alojadas provisoriamente en centros habilitados por los municipios afectados. La geografía montañosa y la presencia de viviendas dispersas dificultan las tareas.

La principal hipótesis sostiene que el fuego pudo comenzar por la caída de un poste o cable eléctrico sobre la vegetación seca de una finca privada. Sin embargo, el origen todavía se encuentra bajo investigación y no fue confirmado oficialmente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su «enorme tristeza y desolación», mientras que la Casa Real transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El episodio se produjo en medio de temperaturas superiores a los 40 grados y se convirtió en uno de los incendios más mortíferos de la historia reciente de España.

(Cadena3)