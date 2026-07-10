El intendente Jorge presentó al jurado de los Premios San Salvador 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó la presentación oficial del jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar las postulaciones y seleccionar a los distinguidos de los Premios San Salvador 2026, una de las máximas distinciones que otorga la ciudad para reconocer a vecinos e instituciones por su trayectoria y aporte a la comunidad.

El encuentro se realizó en el Salón de los Intendentes y contó con la participación de la directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, junto a los cinco integrantes del jurado que tendrán a su cargo el análisis de las candidaturas de esta nueva edición.

El cuerpo evaluador está integrado por la profesora María Teresa Bovi, la profesora Jorgelina Balut, la doctora María Rosa Caballero de Aguiar, el ingeniero Marcelo Helou y el doctor Camilo Eduardo Nebhen, quienes asumieron el compromiso de llevar adelante un proceso de selección basado en los méritos y el compromiso de los postulantes con el desarrollo de la ciudad.

Durante la reunión, el intendente Jorge recordó que continúa abierta la convocatoria para presentar postulaciones e invitó a toda la comunidad a participar de esta nueva edición de los premios.

“Ya invitamos también a la comunidad a realizar las postulaciones para este importante premio, que ya tiene tantas ediciones y que, de alguna manera, permite reconocer a mujeres, hombres y jóvenes que hacen de Jujuy una ciudad diferente. Tenemos el deber de resaltarlos a través de esta distinción, que posee una gran trayectoria e importancia para la ciudad”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal agradeció a los integrantes del jurado por aceptar esta responsabilidad y destacó el compromiso que asumirán al momento de elegir a quienes serán reconocidos este año por su aporte en distintos ámbitos de la vida social, cultural, educativa, científica, deportiva y comunitaria.

Por su parte, el doctor Camilo Eduardo Nebhen, médico y actual subdirector del Hospital Pablo Soria, manifestó: “Para mí es un honor formar parte del tribunal que va a elegir a los premiados para este prestigioso e importantísimo reconocimiento de la ciudad, buscando siempre a las personalidades destacadas que trabajan para fortalecer y mejorar nuestra comunidad en los distintos rubros contemplados. Esperamos realizar una buena labor y elegir a los mejores premiados”.

En tanto, la profesora Jorgelina Balut sostuvo que el objetivo del premio es “reconocer a aquellas personas que realizan un trabajo comprometido en nuestra ciudad, distinguiendo trayectorias en diferentes ámbitos como el profesional, deportivo, cultural y tantos otros. Es un premio muy importante porque pone en valor el recorrido y el aporte de personas destacadas de San Salvador de Jujuy”.

La Municipalidad recordó que continúa abierta la convocatoria para presentar postulaciones a los Premios San Salvador 2026, invitando a instituciones, organizaciones y vecinos a proponer candidatos que, por su compromiso, trayectoria y contribución al crecimiento de la ciudad, merezcan ser distinguidos en esta nueva edición.