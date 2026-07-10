Se viene la 6° Muestra Federal «ENERC se Proyecta»

La Muestra Federal «ENERC se Proyecta» se desarrollará del 13 al 16 de julio, con una programación de proyecciones y actividades con entrada libre y gratuita.

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) presenta la 6° edición de la Muestra Federal «ENERC se Proyecta», del 13 al 16 de julio de 2026 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La apertura oficial tendrá lugar el lunes 13 de julio a las 19 horas en las instalaciones del Cine Annuar Shopping (Sala 3), donde se exhibirá un bloque de producciones realizadas por talentos de la Sede NOA a lo largo de sus últimos años.

Organizada íntegramente por sus estudiantes, la muestra cuenta con el respaldo institucional de la ENERC y el apoyo estratégico del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ). Su propósito es difundir la diversidad de producciones audiovisuales creadas por estudiantes y egresados, fortaleciendo la identidad audiovisual regional y el vínculo con la comunidad.

Las proyecciones se realizarán en la Sala 3 del Cine Annuar Shopping, con obras de ficción, documental y videoclips musicales, además de conversatorios abiertos al público que fomentarán el diálogo y el intercambio de experiencias entre realizadores locales, estudiantes y público interesado.

Talleres

El martes 14 y miércoles 15 de julio, de 10 a 12 horas, se dictarán talleres en la ENERC Sede NOA ubicada en la Ciudad de las Artes, requieren inscripción previa a través del siguiente formulario de Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQ-NZPqnykZP_dACJ7uG7mqcQifPf3-AevGL2BAqPs6EvGg/viewform

– Taller “Primer Plano” – Martes 14 de julio. Con la presencia virtual de María Alche y Jorge Román. Destinado a público general y actores, busca desmitificar la actuación frente a cámara y brindar herramientas para abordar esta práctica con confi anza y naturalidad.

– Charla “Detrás del frame” – Miércoles 15 de julio. Presenta la carrera de Realización Integral con especialidad en Animación 3D y Tecnologías Digitales, con la participación de estudiantes, el Lic. Adolfo Agostinni y la presencia virtual de Juan Pablo Zaramella. Se compartirán procesos creativos y experiencias profesionales que inspiran y orientan sobre el camino en la industria audiovisual.

Consultá la grilla completa y los detalles de las obras a proyectar en las cuentas oficiales de Instagram: @enercnoa.seproyecta y @enerc.noa