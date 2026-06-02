Un policía fue embestido por una persona que conducía alcoholizado

Personal policial perteneciente al Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana dependiente de la Unidad Regional N° 7, intervino en un hecho de imprudencia al volante.

Fue el pasado domingo en horas del mediodía, cuando personal policial se encontraba realizando recorridos preventivos en inmediación de la avenida Intersindical del barrio Alto Comedero.

En el lugar, observó al conductor de un vehículo realizando maniobras zigzagueantes el cual casi impacta con un móvil policial continuando así su marcha en dirección al sector de las 150 Hectáreas ingresando en contramano, poniendo así en peligro la integridad física de otras personas.

Por tal motivo, se realizó un seguimiento alcanzando al individuo donde se le impartió la orden de “alto policía”, orden que el conductor desestimo embistiendo al motovehículo del personal policial, el cual salió despedido cayendo a algunos metros.

No obstante, el vehículo fue individualizado sobre calle 9 de Julio del barrio Che Guevara donde se procedió a la aprehensión del sujeto, el cual presentaba indicios de ingesta de alcohol, trasladándolo hacia la dependencia policial a fin de efectuar las medidas correspondientes.

Así mismo, el personal policial lesionado, fue trasladado al nosocomio local donde se le brindó la atención médica necesaria.