Reunión interinstitucional busca fortalecer criterios de actuación en protección de niñas, niños y adolescentes

Con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, se llevó adelante una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de avanzar en la construcción de criterios comunes de actuación y delimitar competencias institucionales vinculadas a la intervención en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.

El encuentro de trabajo tuvo lugar ayer, 1 de junio, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Tribunales, con la participación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Martín Francisco Llamas, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias, quien además es directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA).

También estuvieron presentes la defensora general del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Dra. Gabriela Burgos y el adjunto Dr. Matías Luna; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Alejandro Bosatti y el adjunto Dr. Diego Chacón; la coordinadora de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del MPD, Dra. Claudia Lamas; y las coordinadoras de la ONNA del Poder Judicial, Dra. Ana Carolina Bidondo y Esp. María Lucrecia Oviedo Mañas.

En representación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia asistieron su titular, Dra. Marta Iriarte; la directora, Dra. Mariela Gloss; y el director de Sistemas de Cuidados, Dr. Mario Vacaflor.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos relacionados con la actuación coordinada de los organismos intervinientes, particularmente en relación con los requerimientos formulados por el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa vinculados a niñas, niños y adolescentes.

En ese marco, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Mercedes Arias, explicó que uno de los principales objetivos de la reunión fue aunar criterios en torno a las intervenciones solicitadas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, procurando optimizar las respuestas institucionales y favorecer un uso adecuado de los recursos disponibles.

Asimismo, se analizaron cuestiones vinculadas a los tiempos de resolución de conflictos y a factores relacionados con la órbita del Poder Ejecutivo que inciden en la capacidad de respuesta frente a las demandas provenientes del sistema judicial.

La magistrada hizo especial hincapié en la necesidad de establecer claramente las competencias de cada organismo, señalando que el propósito de estas mesas de trabajo es brindar precisiones sobre los ámbitos de intervención correspondientes, tanto en materia civil y de familia como en el fuero penal.

Por su parte, representantes de la Secretaría de Niñez señalaron que gran parte de los requerimientos que reciben se encuentran vinculados a situaciones derivadas de conflictos familiares, violencia de género y procesos de divorcio, lo que motivó un intercambio de criterios respecto de cuándo corresponde la intervención administrativa de los organismos de protección y cuándo las cuestiones deben permanecer dentro del ámbito estrictamente judicial.

La reunión se desarrolló como continuidad del trabajo conjunto impulsado mediante el convenio interinstitucional firmado en el mes de noviembre de 2025, y orientada a fortalecer la coordinación entre organismos, mejorar los canales de comunicación y promover respuestas estatales oportunas, eficientes y acordes con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.