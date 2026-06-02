El IES 11 firmará convenios con el Centro Cultural Lola Mora

A través de la gestión del equipo directivo y de la coordinación de la Tecnicatura Superior en Museología, el Instituto de Educación Superior N° 11 confirmó la firma de convenios con el Centro Cultural “Lola Mora” para que los estudiantes puedan realizar diversas actividades allí, entre ellas sus prácticas profesionalizantes.

“Este proyecto se concretó porque estamos en la búsqueda para que nuestros futuros profesionales tengan aprendizajes y experiencias de excelencia para su formación. Y encontramos en las autoridades del Centro Cultural, toda la predisposición para llevar a cabo esta propuesta”, afirmó la rectora del IES 11, la profesora Silvia Adaro.

El convenio, confirmaron desde el equipo de gestión, no sólo será para espacios curriculares específicos, sino que buscará “el involucramiento transversal con las materias de la carrera de Museología y también la interacción con otras carreras afines al desenvolvimiento integral de un espacio cultural tan dinámico y moderno que está pronto a inaugurarse”.

“En el diálogo con las autoridades del Centro Cultural, además del contenido del convenio que firmaremos, seguimos encontrando puntos en común para seguir desarrollando un vínculo que beneficiará ampliamente a ambas instituciones”, declaró el profesor Román Rioja, a cargo de la coordinación de Museología.

En los próximos días las autoridades del IES 11 y del nuevo Centro Cultural, con sede en Alto La Viña, rubricarán los acuerdos planificados y la vinculación institucional se pondrá en marcha en el inicio mismo de las actividades del importante espacio cultural de la provincia.