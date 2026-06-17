Un muerto y 24 heridos: Accidente en Güemes entre un colectivo que venía a Jujuy y un camión

Un hombre de 25 años que viajaba como acompañante del chófer de la empresa 20 de Junio, murió esta madrugada tras chocar contra un camión sobre ruta 9/34 a la altura de Palomitas.

El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 1522 donde, por causas que se investigan, el colectivo impactó en la parte trasera del camión. Ambos rosados circulaban en el mismo sentido y tras el siniestro, 24 personas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes . Una mujer resultó con fractura de pierna mientras que el resto presentaba heridas de menor consideración.

La ruta estuvo cortada durante varias horas mientras realizaban las pericias y rescataban a uno de los choferes que había quedado atrapado entre los hierros. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios General Belgrano de Güemes, gendarmes y policías.

Según las primeras informaciones, varias personas quedaron atrapadas dentro del colectivo tras la colisión. Los equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a los ocupantes y brindar asistencia médica en medio de una escena de extrema tensión. Las imágenes que comenzaron a circular muestran severos daños en la parte frontal del micro y también en el camión involucrado.

El colectivo cubría el recorrido Mendoza-Jujuy y transportaba pasajeros que tenían como destino distintas localidades jujeñas.

Por su parte, el camión pertenecía a la empresa Transporte Victoria y llevaba un cargamento de carbón. Las causas que provocaron el choque todavía son materia de investigación.

Peritos de Criminalística trabajan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar cómo ocurrió la colisión.

(Fotos: El Vocero Hoy)