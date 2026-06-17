El COFESA analizó la estrategia nacional de prevención y diagnóstico del ACV

La provincia de Jujuy participó de una nueva reunión sobre ejes prioritarios en salud pública.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, participó este martes de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a los referentes de las carteras sanitarias provinciales donde se presentó la estrategia nacional para la prevención de los accidentes cerebro vasculares (ACV) y se compartieron los avances en materia de inmunización, tratamientos de alto costo y discapacidad, y donación de órganos.

En lo que refiere a la prevención de ACV, las autoridades jurisdiccionales se interiorizaron sobre el nuevo mapa interactivo de enfermedades crónicas que permite analizar la prevalencia de estas patologías a nivel país y relacionarlas con los alimentos disponibles en cada región argentina. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la prevención y la importancia de actuar sobre los factores de riesgo a través de una alimentación adecuada.

En tanto, el nuevo Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV) con ejes en la prevención, apunta a garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a partir de un trabajo articulado entre los diferentes niveles de atención. La cartera sanitaria nacional también anticipó que avanza en el desarrollo de la Stroke App, una aplicación digital que permitirá coordinar la atención de emergencias en tiempo real, desde el primer contacto con el paciente hasta el tratamiento hospitalario y seguimiento posterior. La aplicación geolocaliza los centros médicos más cercanos y envía alertas a los equipos de salud antes de la llegada de la ambulancia a fin de reducir tiempos de respuesta y prevenir discapacidades severas.

Este programa se sumará al trabajo que ya viene realizando cada jurisdicción para fortalecer el circuito asistencial y optimizar los tiempos de atención al paciente. Además, el sistema contará con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) como centro coordinador donde se recabará información e indicadores.

Otros de los temas de la jornada

En referencia a la situación epidemiológica de los virus respiratorios en nuestro país, Nación destacó nuevamente el inicio anticipado de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 que, gracias al trabajo articulado con las provincias mejoró significativamente los porcentajes de cobertura del último año. A la fecha, se superó el 93% de la cobertura en personal de salud, representando un aumento de 14 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. En mayores de 65 años, la cobertura se encuentra 4 puntos por encima de la temporada anterior, y en primera dosis pediátrica, la misma se ubica 6 puntos arriba de la de 2025.

Respecto a inmunizaciones también se presentaron los avances de la Red Federal de Vigilancia de la Seguridad de las Vacunas (REDESAVI), se establecieron las acciones prioritarias para el segundo semestre de 2026 y la proyección para 2027. Entre los logros alcanzados, se destacó la designación de referentes de seguridad en vacunas en todas las jurisdicciones, el desarrollo de espacios de acompañamiento técnico, la elaboración de Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la vigilancia de ESAVI, y la articulación fortalecida entre las jurisdicciones, ANMAT y el nivel nacional.

Por otro lado, las autoridades nacionales abordaron con los ministros la transferencia de recursos de Nación a las jurisdicciones en relación a la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), al Programa SUMAR y los tratamientos entregados por la Dirección Nacional de Asistencia Compensatoria (DINADIC).

Finalmente, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), informó que en los primeros 5 meses de este año se evidencia un incremento del 14% en el número de donantes en el país con respecto al año anterior mientras se detalló el alcance del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) y se brindó detalles del funcionamiento de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), que fueron creadas bajo el Programa PROCURAR con el objetivo de detectar potenciales donantes directamente en los hospitales provinciales.