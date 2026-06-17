Este jueves presentarán el libro “Abasto, circulación y consumo” en el Mercado 6 de Agosto

Este jueves 18 de junio a las 18.30 horas, el Mercado Municipal “6 de Agosto” será sede de la presentación del libro “Abasto, circulación y consumo. Los mercados municipales de Jujuy entre la Historia y la Antropología. Siglos XVI-XXI”, una obra que recupera la historia de los mercados de la provincia y su evolución a lo largo del tiempo.

La publicación, es coordinada por la doctora Cecilia Fandos, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), y reúne el trabajo de investigación realizado durante cuatro años que aborda el desarrollo de los mercados de abasto desde la época colonial hasta la actualidad.

Se trata de una investigación que abarca diversos mercados municipales de la provincia, entre ellos el de San Salvador de Jujuy, y que analiza la transformación de las formas de abastecimiento desde el período colonial hasta la consolidación de los mercados municipales como espacios organizados para la comercialización de productos.

En la investigación, la doctora, se ha acercado a cada uno de estos mercados para descubrir sus historias, los actores que participaron de ellos, las transformaciones edilicias y los distintos procesos de organización política que atravesaron a lo largo del tiempo.

Desde la administración del Mercado 6 de Agosto, invitan a los vecinos y al público en general a participar de esta presentación, que recorre específicamente la historia de los mercados municipales de San Salvador de Jujuy, Abra Pampa, Libertador General San Martín (Ledesma), Humahuaca, Tilcara y Maimará, aportando una mirada histórica y antropológica sobre estos espacios fundamentales para la vida económica y social de las comunidades jujeñas.