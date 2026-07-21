Un hombre con pedido de captura fue demorado en barrio Ejercito del Norte

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En el marco de las tareas investigativas orientadas a la prevención del delito,   se logró la demora  de un sujeto que registraba pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo ayer lunes, alrededor de las 21:00 horas, mientras los efectivos realizaban recorridos y tareas de inteligencia en  barrio Ejército del Norte.

Durante el operativo, se individualizó a un individuo  que  registraba  pedido de detención emitido por la Seccional 26, por una  causa de violencia de género, quedando a disposición de la Justicia.

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