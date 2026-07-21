Corte total de tránsito en barrio Cerro Labrado por obras de reparación del guardaganado

tránsito en un sector de barrio Cerro Labrado debido a trabajos de reparación del guardaganado ubicado en la intersección de Cerro Labrado y Cobalonga. La medida implicará modificaciones en el recorrido del transporte urbano de pasajeros.

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que el próximo miércoles 22 de julio se llevará a cabo un corte total del tránsito vehicular en la intersección de las calles Quichagua y Moctezuma, debido a las tareas de reparación del guardaganado ubicado en Cerro Labrado y Cobalonga.

En este marco, las unidades del transporte urbano de pasajeros que habitualmente circulan por calle Quichagua, en sentido hacia el centro de la ciudad, modificarán de manera provisoria su recorrido por Moctezuma, Incahuasi, Paredón, Oscar Orias y, desde allí, retomarán su trayecto habitual.

Asimismo, se informó que la parada provisoria del servicio estará ubicada sobre calle Oscar Orias, en la dársena próxima a 9 de Julio, mientras se desarrollen las tareas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.