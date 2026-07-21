«Lionel Messi llegó a Rosario»: Descanso en Funes junto a Antonela y sus hijos

El capitán de la Selección Argentina aterrizó durante la madrugada y fue recibido por fanáticos que esperaban verlo en el aeropuerto.

Lionel Messi ya está en la Argentina. Luego de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni se consagró subcampeón tras caer en la final ante España, el capitán arribó este martes a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para disfrutar de unos días de descanso en su residencia de Funes.

La noticia fue confirmada en Arriba Argentinos, donde mostraron las imágenes del avión que trasladó a la familia Messi hasta el aeropuerto de Rosario.

El periodista deportivo Pablo Gravellone brindó los primeros detalles del viaje: «Está en Rosario. El avión aterrizó 6.28 de la mañana proveniente de Miami. Volaron durante la noche para dormir en el avión».

Luego agregó: «Leo vino con Antonela y con los hijos. Viene a pasar unos cuantos días de descanso en Funes, donde tiene residencia».

Cómo será el traslado de Lionel Messi en Rosario

Desde el aeropuerto, el cronista Alan Ferraro explicó que el operativo de seguridad podría modificarse debido a las condiciones climáticas.

«Hay una camioneta versión ejecutiva que se estimaba que era para el traslado de Leo Messi», contó el periodista.

Y detalló: «Como uso y costumbre, él llega en el avión, se sube a un helicóptero y aterriza en el barrio privado Kentucky, pero hoy está el condicionante del clima. Por ahí hoy tenga que ser por vía terrestre».

La emoción de los fanáticos por la llegada de Lionel Messi

La expectativa por el regreso del capitán argentino fue enorme. A pesar de la madrugada y del clima, decenas de personas se acercaron al aeropuerto con la ilusión de verlo de cerca y felicitarlo tras una nueva conquista con la Selección Argentina.

“Mucha gente llegó a las tres de la mañana. Más sobre las seis de la mañana llegó un número de personas mayor”, relató Alan Ferraro desde el lugar.

El esperado reencuentro de Lionel Messi con sus padres

La llegada de Lionel Messi a Rosario también marca un momento muy especial en lo personal. Durante toda su participación en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, el capitán de la Selección Argentina no contó con el acompañamiento de sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini.

Su padre atraviesa un delicado estado de salud, motivo por el cual no pudo viajar para seguir de cerca la histórica campaña de la Selección.

(Magazine)