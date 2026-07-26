Un gigante del limón de California se asoció con un grupo argentino para producir en Jujuy

Con más de 130 años de historia, Limoneira es una de las compañías agrícolas más tradicionales de Estados Unidos y una de las empresas que ayudó a construir la industria citrícola moderna de California.

Hoy es uno de los principales productores de limones del país, el mayor cultivador de paltas de origen estadounidense y una compañía que combina producción agrícola con negocios de empaque, administración de recursos hídricos y desarrollos inmobiliarios.

La historia comenzó en 1893, cuando los empresarios Nathan W. Blanchard y Wallace L. Hardison compraron unas 167 hectáreas en el condado de Ventura, California. Bautizaron a la empresa como Limoneira, “tierras de limones” en portugués, porque ese cultivo sería el eje del negocio, acompañado por naranjas y nogales.

A lo largo del siglo XX la empresa expandió sostenidamente su superficie cultivada y logró atravesar algunos de los períodos más complejos de la economía estadounidense, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Esa continuidad le permitió consolidar un importante patrimonio agrícola y convertirse en una de las pocas compañías agropecuarias centenarias que todavía cotizan en el Nasdaq.

Actualmente Limoneira administra alrededor de 2.830 hectáreas de tierras agrícolas y otros activos distribuidos entre California, Arizona y la Argentina. Produce principalmente limones, paltas, naranjas y otros cítricos, aunque también obtiene ingresos por el empaque de fruta, la gestión de recursos hídricos y el desarrollo inmobiliario. Para 2026 proyecta comercializar entre 4 y 4,5 millones de cajas de limones frescos y elevó su previsión para el negocio de la palta a entre 5,5 y 6,5 millones de libras, equivalentes a unas 2.500 a 2.950 toneladas.

Además de producir fruta, Limoneira opera una de las principales plantas de empaque de limones de California, ubicada en Santa Paula, donde procesa producción propia y de terceros. Esa actividad le genera ingresos adicionales y le permite mantener un rol relevante dentro de la cadena citrícola más allá de su propia cosecha.

La presencia en la Argentina comenzó en 2019 con la creación de Trapani Fresh, un joint venture controlado por Limoneira (51%) junto al grupo argentino FGF Trapani (49%). El acuerdo incluyó la incorporación de Finca Santa Clara, un establecimiento citrícola de unas 485 hectáreas plantadas con limones en Jujuy. Inicialmente Limoneira adquirió el 25% del campo con una opción para ampliar esa participación, pero en 2021 la estructura fue reorganizada: el porcentaje restante se incorporó al fideicomiso controlado por Trapani Fresh, que pasó a concentrar el 100% de la propiedad de la finca. Desde entonces, Trapani Fresh opera la producción de limones, mientras FGF Trapani se encarga del empaque y la comercialización para exportación mediante una serie de contratos entre ambas compañías.

Durante décadas el negocio de Limoneira consistió, básicamente, en producir y vender limones. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar. La mayor competencia de países como Argentina, Sudáfrica y España, el incremento de los costos laborales en California y la presión sobre los precios internacionales redujeron los márgenes del negocio tradicional. Frente a ese contexto, la empresa inició una profunda transformación que todavía continúa.

Una de las decisiones más importantes llegó a fines de 2025, cuando Limoneira dejó de comercializar directamente sus limones y transfirió esa tarea a Sunkist Growers, la histórica cooperativa que ayudó a fundar más de un siglo atrás. Desde entonces, Sunkist se encarga de vender la fruta a supermercados, exportadores y grandes compradores, mientras Limoneira concentra su actividad en la producción, el empaque y la administración de sus activos agrícolas. El cambio también modificó la dinámica financiera del negocio: una parte importante de las ventas pasó a concentrarse en la segunda mitad del ejercicio fiscal, por lo que las comparaciones con años anteriores dejaron de ser lineales.

Al mismo tiempo, la compañía profundizó su apuesta por la palta, un cultivo con mejores perspectivas de rentabilidad en California. Limoneira ya es el mayor productor de paltas de origen estadounidense y proyecta comercializar este año alrededor de 2.950 toneladas. Además, cuenta con unas 324 hectáreas de plantaciones jóvenes que alcanzarán su plena producción entre los próximos dos y cuatro años, mientras otras 162 hectáreas implantadas en 2023 y 2024 comenzarán a aportar volumen comercial a partir de 2027.

La transformación también alcanza a activos que históricamente quedaban en un segundo plano. La empresa posee importantes derechos de agua en California, un recurso cada vez más valioso por las restricciones hídricas del oeste estadounidense, y desarrolla proyectos inmobiliarios sobre antiguas tierras agrícolas. El más importante es Harvest at Limoneira, un emprendimiento urbanístico en Santa Paula que contempla la construcción de unas 2.000 viviendas y que representa una fuente creciente de ingresos para la compañía.

Los números reflejan que ese proceso todavía atraviesa una etapa de transición. En el ejercicio fiscal 2025 Limoneira registró ingresos por 159,7 millones de dólares, frente a 191,5 millones del año anterior, y pasó de una ganancia neta de 7,2 millones a una pérdida de 16,5 millones de dólares. El EBITDA ajustado también fue negativo y la deuda financiera de largo plazo cerró en 72,5 millones, mientras los activos totales superaban los 311 millones de dólares.

Los primeros seis meses del ejercicio 2026 todavía dejan en evidencia el costo de esa reestructuración. La facturación cayó a 42,1 millones de dólares, frente a 69,4 millones del mismo período del año anterior, y la pérdida neta se amplió hasta 31 millones de dólares. Sin embargo, la propia empresa sostiene que buena parte de esa caída responde al nuevo esquema comercial con Sunkist, que trasladó una parte importante de las ventas de limones hacia la segunda mitad del año. De hecho, en el segundo trimestre los ingresos alcanzaron s23,9 millones, una cifra superior a la esperada por el mercado.

En paralelo, la empresa continúa monetizando activos que durante años permanecieron fuera del foco del negocio agrícola. En 2026 creó una sociedad con Agromin, la principal recicladora de residuos orgánicos de California, para desarrollar un centro de compostaje de unas 28 hectáreas sobre tierras propias. También acordó vender el 80% de un viñedo en Paso Robles por 16 millones de dólares y decidió dejar de producir limones en unas 243 hectáreas de Arizona para destinar esos derechos de agua a actividades de mayor rentabilidad.

Entre sus principales competidores aparecen compañías como Wonderful Citrus y la propia Sunkist Growers en Estados Unidos, además de grandes exportadores internacionales como San Miguel, Citrusvil y Argenti Lemon en la Argentina, o Sundays River Citrus Company (SRCC) y Patensie Citrus en Sudáfrica. Frente a ese escenario, Limoneira dejó de apostar únicamente por producir más fruta y comenzó a explotar otro tipo de activos. Después de más de 130 años ligada al cultivo del limón, hoy busca convencer al mercado de que su verdadero valor está en la fruta, pero también en la tierra, el agua y los negocios que construyó alrededor de ellas.

(Bichos de Campo)