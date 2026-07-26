Gimnasia y Esgrima recibe a Güemes de Santiago en el 23 de Agosto por la Primera Nacional

Gimnasia Jujuy y Güemes de Santiago del Estero, se enfrentan este domingo desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 22 de la Primera Nacional 2026.

Gimnasia y Esgrima volverá a jugar ante su público este domingo 26 de julio cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero en el estadio 23 de Agosto, en el marco de la fecha 22 de la Primera Nacional. El encuentro está programado para las 16 horas.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano busca consolidar su andar en la Zona B del certamen frente a un rival que necesita sumar puntos para escapar de los puestos de abajo.

El Lobo llega a este choque con el antecedente favorable del duelo disputado entre ambos equipos en la primera rueda, donde el conjunto jujeño se impuso por 3 a 1 en territorio santiagueño.

En este torneo, Gimnasia Jujuy viene de empatar ante Chacarita Juniors por 1-1 mientras que Güemes llega de perder ante San Martín San Juan por 2-0. Gimnasia Jujuy suma 38 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Güemes tiene 19 puntos.

El partido se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com.