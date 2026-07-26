Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 25 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de julio, la temperatura rondará entre 4 y 20 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 25 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 64 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.