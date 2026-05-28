Turismo, tecnología e innovación: Jujuy dice presente en el Congreso de Agentes de Viajes en Mendoza

La delegación jujeña asiste al inicio de las deliberaciones del Congreso de Agentes de Viajes en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

En el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza comenzó la 51° edición del Congreso de Agentes de Viajes. La comitiva de Jujuy está encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, junto a representantes de distintos sectores vinculados a la actividad turística de la provincia. Participan además la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo (AJAVyT), asociaciones de guías, el Colegio de Profesionales de Turismo de Jujuy, el Jujuy Bureau y referentes del sector privado local.

“Hoy el turismo atraviesa una transformación profunda y estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias, analizar tendencias y pensar cómo adaptarnos a los nuevos desafíos del sector. La incorporación de herramientas tecnológicas y los debates sobre regulación, comercialización y calidad son claves para fortalecer la actividad turística en todo el país”, expresó Posadas durante el evento en Mendoza.

Congreso de Agentes de Viajes: tecnología, turismo y nuevos escenarios

El programa organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) reúne durante dos jornadas paneles sobre inteligencia artificial, turismo receptivo, liderazgo, turismo estudiantil, marco legal y estrategias comerciales para agencias de viajes.

Entre las actividades destacadas aparecen exposiciones vinculadas al impacto de la IA en la industria turística, como la charla “Del Chat al Check-in: Agentes de IA transformando el turismo del futuro”, a cargo de Santi Siri, y paneles orientados a los desafíos de comunicación en contextos digitales y cambios en el comportamiento del mercado.

La agenda también incluye talleres sobre turismo enogastronómico, turismo receptivo, análisis económico del sector y actualización normativa para agencias de viajes, además del lanzamiento del sello de calidad para agencias turísticas y la presentación de la temporada de invierno 2026.

Otro de los ejes centrales del Congreso de Agentes de Viajes pasa por la regulación de la actividad frente al crecimiento de la oferta informal en plataformas digitales y redes sociales, una preocupación compartida por agencias, prestadores y guías turísticos de todo el país.

El encuentro concluirá este viernes con espacios de networking, workshops y actividades orientadas a fortalecer la articulación entre destinos, operadores y actores del turismo nacional.