Incineraron en Aceros Zapla más de tres toneladas de estupefacientes de diferentes operativos de Gendarmería

Las drogas fueron decomisadas por los efectivos de los Escuadrones desplegados en la provincia de Salta.

Se trata de un total de 1.657 kilos 004 gramos de cocaína (y sustancia de corte), y 1.405 kilos 024 gramos de marihuana, que fueron trasladados hacia el Complejo Minero – Forestal Siderúrgico Aceros Zapla ubicado en el Departamento de Palpalá, en Jujuy.

Los gendarmes dependientes de la Región IX “Salta” fueron autorizados para llevar a cabo el traslado y destrucción de las sustancias ilícitas incautadas por los efectivos de los Escuadrones 45 “Salta”, 20 “Orán”, 22 “San Antonio de Los Cobres”, 52 “Tartagal”, 54 “Aguaray” y 61 “Salvador Mazza”.

Bajo custodia y seguridad del personal de la Fuerza se realizó el traslado de 1.657 kilos 004 gramos de cocaína (y sustancia de corte), y 1.405 kilos 024 gramos de cannabis sativa, que son provenientes de los distintos procedimientos, hacia el Complejo Minero – Forestal Siderúrgicos ubicado en el Departamento de Palpalá, provincia de Jujuy.

En horas del mediodía se procedió a efectuar la quema de la totalidad de las drogas, durante la desnaturalización estuvieron presentes los jefes de Región y Escuadrones de la Fuerza como así también los representantes de las Sedes Fiscales Descentralizadas de Salta, Tartagal y Orán.