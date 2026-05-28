Diego Cruz: “Jujuy no recibió un peso para arreglar rutas nacionales”

El diputado Diego Cruz, del Frente Jujuy Crece, dejó al desnudo a lo que él llama una artimaña libertaria ejecutada en el escenario local para oxigenar la desgastada imagen de una gestión nacional que no hace más que recortar recursos a la provincia.

En este sentido, advirtió que “suelto de cuerpo, despojado de todo tipo de responsabilidad institucional, abrazado al oportunismo político y al amparo del diputesla Manuel Quintar, el diputado provincial Federico Canedi intentó instalar en la agenda pública una realidad alterna” y precisó que “con ligereza, habló de una supuesta remisión de fondos nacionales por la suma de $ 5.400 millones destinados al bacheo de las rutas nacionales en Jujuy, situación que jamás ocurrió”.

Continuó indicando, que “la audacia discursiva de Canedi, roza con frecuencia los límites de la desfachatez, sin embargo, lo expuesto recientemente en relación a fondos nacionales destinados a rutas en Jujuy traspone la peligrosa frontera de intentar capitalizar como propio el monumental esfuerzo ajeno, mientras se camufla la deserción del proyecto político al que representa”.

Además, desarmó el relato libertario con una verdad incómoda, pero a la vez irrefutable al alertar que la Nación “no mandó un peso para obras en rutas nacionales”.

Al profundizar sus conceptos, señaló que “detrás de la pirotecnia verbal de Canedi, se esconde un escenario de abandono sistemático” y agregó que “lo que verdaderamente impacta en el día a día de los jujeños y quienes transitan la región, dista mucho del idilio financiero que Canedi pretendió dibujar”.

Enfatizó que “Vialidad de la Nación no solo no envía fondos oportunamente acordados, sino que acumula una abultada deuda con Jujuy en concepto de certificados de obras ya ejecutadas”.

En esta línea argumental, aseveró que “ante la parálisis y el desentendimiento de los compromisos de la Casa Rosada, las obras de mejora y mantenimiento esencial en las rutas nacionales se están llevando a cabo exclusivamente con recursos provinciales”.

“Nuevamente asistimos a un mero intento de aprovechamiento político, un ardid mediático gestado para sacar ventaja del esfuerzo financiero que hace el Gobierno de Jujuy”, fustigó Cruz, poniendo el dedo en la llaga de la estrategia libertaria.

“Es obvio que el libreto de Canedi responde a una lógica de manual o de Manuel que procura tapar el ajuste y el abandono del gobierno nacional, apropiándose de los logros de la administración local”, afirmó para luego puntualizar que “mientras el gobierno provincial reorganiza sus partidas presupuestarias para que las rutas clave de la producción y el turismo no se conviertan en trampas mortales, el diputado de Quintar pretende colgarle la medalla del alivio a una gestión central que cerró el grifo por completo”.

“No hubo fondos para rutas y no hay plan de bacheo nacional”, recalcó Cruz para finalmente consignar que “lo único real es el asfalto que se coloca gracias al dinero de los jujeños y el burdo oportunismo de un legislador que prefiere defender el relato de su espacio político antes que los intereses de los jujeños que lo votaron”.