Turismo propone un recorrido gratuito para descubrir mitos y relatos ocultos de la Capital

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una travesía denominada “Rutas, leyendas y fantasmas”, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril de 18 a 20 horas.

La actividad, que es gratuita y modalidad pedestre, partirá desde la Oficina de Información Turística (OIT) ubicada en el Paseo de los Artesanos, Avenida Urquiza 410.

La iniciativa propone un recorrido guiado por distintos puntos de la ciudad, donde los participantes podrán conocer historias, mitos y relatos populares que forman parte del patrimonio local, en una experiencia que combina turismo, historia y misterio.

El objetivo es promover el turismo cultural y de misterio en San Salvador de Jujuy, mediante un circuito guiado de leyendas, fantasmas y relatos históricos.

La actividad está destinada al público en general y busca promover el turismo local desde una perspectiva distinta, revalorizando las leyendas urbanas y tradiciones de la región.