La vuelta de Joaquín Varela: Ejemplo de resiliencia y trabajo duro

Luego de un arduo trabajo silencioso fuera de las canchas por lesión, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recupera una pieza en su grupo de defensores en Joaquín Varela, quien ya se encuentra entrenando a la par del grupo y pelea por un lugar.

“Dejar atrás la lesión fue un proceso duro”, manifestó haciendo énfasis en que “lo complejo fue el peso emocional por encima del físico”, lo que destaca su resiliencia para afrontar la inactividad.

En este sentido, puso el foco en que su entorno fue el sostén de su regreso, subrayando que “estuve acompañado por mis colegas, el cuerpo técnico y la dirigencia desde el primer momento. Eso me ayudó a seguir adelante”.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales al equipo de kinesiólogos y médicos del plantel, marcando que “trabajan de forma espectacular” y que “son grandes seres humanos”.

“Desde el primer día que llegué a la Institución mis compañeros me hicieron sentir que soy uno más. Estoy muy agradecido por ello”, expresó el “Cata”.

Por otra parte, analizó la actualidad del “Lobo” en la temporada, indicando que “la competencia por un lugar es sana” y ponderó que sus compañeros “están haciendo un gran trabajo y eso está reflejado en nuestra posición en la tabla y en el juego”.

Varela completó puntualizando que “aportaré mi grano de arena desde donde me toque. Me propuse eso el primer día y así será hasta el último”.