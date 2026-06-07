Trump: Netanyahu «no tendrá más remedio» que aceptar el acuerdo con Irán

«Yo tomo todas las decisiones. Netanyahu no toma las decisiones», aseveró el mandatario estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó a Financial Times que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyanu, «no tendrá más remedio» que aceptar un acuerdo con Irán. El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones en medio de la nueva escalada en Oriente Medio, a raíz del ataque del país hebreo en el sur de Beirut y la posterior represalia de Teherán contra Israel.

«Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Netanyahu no toma las decisiones», aseveró Trump.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca declaró a N12 que espera que Israel no responda con un ataque a Irán tras los últimos intercambios de golpes. El mandatario estadounidense advirtió que, si Netanyahu ordena una ofensiva, eso llevaría a un contraataque y extendería la escalada. Trump añadió que Estados Unidos está «cerca» de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y que no quiere «echar por tierra» ese acuerdo.

Israel atacó este domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, pocos días después de la entrada en vigor de un alto el fuego y pese a la petición de Estados Unidos de no golpear la capital libanesa. Tras la ofensiva se reportaron víctimas.

En respuesta al ataque israelí, Teherán lanzó un ataque de misiles hacia territorio del país hebreo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) dijo que la acción fue una respuesta a la amplia ofensiva de Israel en el sur del Líbano, precisando que la base aérea de Ramat David fue atacada con misiles balísticos.

(RT)