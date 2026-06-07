Día del Periodista en Jujuy: Un llamado a defender el oficio frente a la intolerancia digital

En un emotivo encuentro que reunió a trabajadores de prensa de medios locales y de áreas de comunicación institucional, el gobernador Carlos Sadir encabezó el acto central por el Día del Periodista en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno.

En el acto por el Día del Periodista, el gobernador Carlos Sadir y el secretario Alberto Siufi reivindicaron el rol de la prensa libre y advirtieron sobre los riesgos del hostigamiento digital. Además, destacaron el valor del periodismo para el fortalecimiento de la democracia.

La jornada, cargada de simbolismo histórico por la fecha que conmemora la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres en 1810, se convirtió en un espacio de profundo análisis sobre el rol estratégico de la profesión, los ataques que sufre el sector y el impacto de las nuevas tecnologías.

Durante el acto, el mandatario provincial ponderó la tarea de informar con la verdad como un pilar para la transparencia democrática. Asimismo, Sadir trazó una línea histórica al rescatar las figuras de Mariano Moreno a nivel nacional y de Macedonio Graz, el primer periodista de Jujuy. Sin embargo, el gobernador no esquivó la coyuntura y lamentó el actual clima social:

“Lamentablemente estamos viviendo en un periodo donde hay una cuestión de bastante intolerancia, y los periodistas son en parte víctimas de esto. Es algo que hay que corregir porque el periodismo le hace muy bien a la democracia”, enfatizó Sadir.

Redes, discursos de odio e Inteligencia Artificial.

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, profundizó el diagnóstico de la actividad y apuntó de manera directa contra la agresividad del ecosistema digital y las narrativas políticas actuales. «La intolerancia, el insulto y el agravio como forma de hacer política lamentablemente se han enraizado en la Argentina», advirtió el funcionario, señalando que el anonimato de las redes sociales potencia una «valentía» focalizada en la difamación de los profesionales de prensa.

Respecto al avance de la Inteligencia Artificial y los vaticinios sobre el fin del oficio, Siufi fue categórico: “El periodismo jamás va a desaparecer porque la sociedad lo necesita absolutamente”.

Para cerrar su alocución, el secretario parafraseó al expresidente Raúl Alfonsín: así como el líder radical afirmaba que la crisis de la democracia se salía «con más democracia», Siufi sentenció que las complejidades tecnológicas actuales en la comunicación se afrontan, indefectiblemente, «con más periodismo».

La voz de los trabajadores

El acto también fue el marco para reconocer la trayectoria de los periodistas locales Sebastián Abraham, Matías Arce y Ana Inés Vargas Luxardo.

Esta última, al hacer uso de la palabra en representación de sus pares, defendió la esencia del oficio frente a los intentos de desacreditación. “El periodismo tiene una razón de ser que permanece intacta: la razón y la obligación de preguntar. Ninguna sociedad democrática puede prescindir de él”, enfatizó.

Vargas Luxardo también visibilizó la compleja realidad socioeconómica que atraviesa el sector puertas adentro, haciendo hincapié en el esfuerzo diario de los trabajadores:

Precarización: Marcó el impacto del pluriempleo y la condición de monotributistas o autónomos de gran parte de los profesionales.

El reto digital: Señaló que el verdadero desafío en el nuevo territorio virtual no es la velocidad, sino «comprender, chequear, contextualizar y distinguir» en un mar de noticias falsas, algoritmos y polarización.

De la ceremonia participaron los ministros de Cultura y Turismo, Federico Posadas y de Minería, José Gómez; el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi; la secretaria de Asesoramiento de la Gobernación, Yanina Carrasco; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; el director de Prensa y Difusión, Sebastián Zamorano; la directora de Comunicación Digital, Carmen Amador.

El emotivo acto contó con la presencia de periodistas de diferentes medios de comunicación de la provincia y de áreas de comunicación del Estado provincial.