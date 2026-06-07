Inversiones millonarias reafirman que la seguridad es una prioridad en Jujuy

El secretario de Seguridad de Jujuy, Carlos Gil Urquiola, anunció distintas acciones del Gobierno orientadas a esta política pública prioritaria.

En el marco del debate sobre las políticas públicas prioritarias para la provincia, el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Carlos Gil Urquiola, anunció distintas acciones del Gobierno en el campo de la seguridad y enfatizó que “esto es una prioridad absoluta en la agenda provincial”.

En este sentido, Urquiola anticipó que “se prevé un ambicioso plan de inversión en recursos técnicos, equipamiento y construcciones”, diseñado específicamente para “optimizar las condiciones de la policía en la vía pública y consecuentemente eficientizar la estrategia de prevención de ilícitos”.

Inversiones en Seguridad

Por otra parte, brindó detalles del impacto económico y material de las inversiones más recientes en materia de patrullaje y monitoreo:

Se incorporaron 24 motocicletas (con una inversión de $250.000.000) y 16 camionetas ($800.000.000), distribuidas estratégicamente: 5 para la Policía de la Provincia, 5 para Seguridad Vial, 3 para la Dirección de Emergencia y 3 para la Dirección de Bomberos. En cuanto a tecnología aérea, se adquirieron 4 drones de última generación para reforzar la vigilancia desde el aire.

Asimismo, Urquiola ponderó el avance de las obras edilicias que buscan descentralizar la atención y mejorar el sistema carcelario. “La inversión en infraestructura es clave para sacar a los detenidos de los barrios y devolver la policía a los vecinos”, subrayó.

El detalle de los fondos provinciales destinados a las obras, es el siguiente:

– Centro de Gestión – Unidad Regional 7 (Alto Comedero) $ 375.000.000

– Alambrado perimetral-Complejo Penitenciario $ 155.000.000

– Pabellón 6-Establecimiento Penitenciario 1 (Gorriti) $ 140.000.000

– Destacamento policial de Lipán de Moreno $ 137.000.000

– Comisaría Seccional 6 un total de $ 108.000.000.

“Los efectivos de las comisarías no están para controlar detenidos, sino para marcar presencia en la calle haciendo prevención”, sostuvo y puntualizó que “hay un fuerte trabajo enfocado en descomprimir las comisarías y garantizar que en estas no haya personas privadas de su libertad”.

Finalmente, Urquiola estimó oportuno destacar que “esta política no solo dignifica el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino que genera un impacto directo en la tranquilidad de la comunidad al poner más recursos humanos y tecnológicos al servicio de la prevención del delito”.