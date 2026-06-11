Trump anuncia que Estados Unidos atacará Irán «muy fuerte» y que lo hará «esta noche»

El mandatario estadounidense lo expresó este jueves en su cuenta de la red Truth Social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país atacará a Irán “esta noche”, y sostuvo que esa ofensiva se hará “con mucha fuerza”, según lo que el mandatario publicó en su cuenta de la red Truth Social.

“Estados Unidos atacará a Irán ¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido, con mucha fuerza esta noche”, afirmó Trump.

El mandatario aseveró que “en un futuro no muy lejano”, las tropas estadounidenses tomarán “la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera”.

El jefe de la Casa Blanca enfatizó: “Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

Trump hizo recaer su amenaza sobre la estratégica isla de Kharg, ubicada frente a las costas iraníes en el Golfo Pérsico, un punto geográfico fundamental para la economía del país persa, porque gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo crudo del país.

Cun un tamaño aproximado a un 30 por ciento de la neoyorquina isla de Manhattan, fuentes estadounidenses la describen como el “centro neurálgico de todo el suministro de petróleo iraní”.

Kharg está rodeada de aguas muy profundas que permiten operar sin inconveniente a los buques petroleros de mayor porte del planeta, y por eso su función es estratégica para las exportaciones de crudo del gobierno de Teherán. #AgenciaNA