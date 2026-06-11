Embajada de Estados Unidos en Irak insta a sus ciudadanos a abandonar el país

“No viaje a Irak por ninguna razón. Salga ahora si se encuentra allí”, indica la advertencia de la misión diplomática.

La Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta de seguridad en la que aconsejó a los ciudadanos de su país a que mantengan un alto nivel de preparación y permanecer atentos ante los acontecimientos regionales en desarrollo.

En un comunicado, la embajada advirtió que podrían producirse interrupciones en los viajes y cierres del espacio aéreo con poca antelación debido a la situación regional actual.

También recordó a los ciudadanos estadounidenses su advertencia de viaje de «Nivel 4: No viajar», el nivel más alto de alerta emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

«No viaje a Irak por ninguna razón. Salga ahora si se encuentra allí», instó la embajada a sus ciudadanos, según la información de Xinhua a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó este jueves que había atacado y destruido 18 «objetivos importantes» de Estados Unidos en respuesta a nuevos ataques estadounidenses contra Irán. #AgenciaNA