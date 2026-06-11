Llegó el día. Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y México, coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, tiene el privilegio de llevar a cabo la primera y más importante ceremonia inaugural en su mítico estadio Azteca.

El evento, que comenzará a las 14:30 hora argentina (90 minutos antes del primer encuentro del torneo) se transmitirá en vivo a través de DSports, TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

El otro partido de esta primera jornada del torneo de fútbol que más convoca personas será entre Corea del Sur y República Checa, a las 23 hora argentina. Se enfrentarán en el segundo encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

Corea del Sur llega a esta edición como una fija en las últimas ediciones mundialistas, ya que estuvo presente de manera continua desde México 1986. Incluso, sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales en Corea-Japón 2002. República Checa, por su parte, disputará su primer Mundial desde Alemania 2006 y buscará superar por primera vez la fase de grupos desde que dejó de llamarse Checoslovaquia.

La ceremonia de apertura

El show en el Azteca se anticipa como el más lleno de historia y simbolismo. Este estadio hará historia al convertirse en el único en el planeta en recibir una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo por tercera ocasión —lo hizo previamente en 1970 y 1986—. La jornada incluirá un tributo a quienes dejaron una huella imborrable en ese campo: Diego Maradona y Pelé, dos leyendas que ya no están presentes, pero cuyo impacto sigue marcando el relato del fútbol internacional.

La programación de la ceremonia en Ciudad de México reúne figuras de diferentes épocas y estilos musicales.

La FIFA anunció la participación de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin (junto a Ryan Castro), Lila Downs, Danny Ocean y la intérprete sudafricana Tyla, cuya inclusión hace referencia al adversario en el encuentro inicial.

El espectáculo contempla desde sonidos tradicionales mexicanos y cumbia hasta pop latino y música urbana.

Las otras dos celebraciones de apertura tendrán lugar el viernes 12 de junio: la de Canadá empezará a las 14:30 (hora de Argentina) en el Estadio Toronto, mientras que la de Estados Unidos iniciará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La Copa del Mundo 2026 inicia con una propuesta inédita en la historia del torneo: habrá tres actos inaugurales, uno en cada nación anfitriona, repartidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El primero se realizará hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una hora y media antes del encuentro inicial entre México y Sudáfrica, con una programación artística que reúne distintas corrientes y épocas de la música latina y global.

Como ver el mundial

Para ver el Mundial 2026 en Argentina, tienes opciones tanto gratuitas como pagas a través de televisión abierta, televisión por cable y plataformas de streaming.

Opciones gratuitas (solo los partidos de la Selección Argentina, semifinales y final):

• TV Pública: Transmite todos los partidos de la Albiceleste, además de las semifinales y la gran final.

• Telefe: Comparte la transmisión de todos los partidos de Argentina, el partido inaugural y las semifinales.

Opciones de TV paga (encuentros de Argentina y otros partidos destacados):

• TyC Sports: Televisa 52 partidos en vivo, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina. Disponible en cableoperadores (Flow, DirecTV, Telecentro) y en streaming oficial mediante TyC Sports Play.

Cobertura total (los 104 partidos del torneo):

• DSports: Es la única señal que transmite en vivo la totalidad de los 104 encuentros del Mundial. Se puede ver por televisión satelital o a través de su plataforma de streaming DGO.

• Paramount+ / Flow: Los suscriptores de Paramount+ y de algunos planes de Flow pueden acceder a las señales de DSports y ver todos los partidos del torneo sin costo adicional o con planes promocionales.