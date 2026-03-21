Trump advierte a Irán sobre el estrecho de Ormuz y amenaza con represalias

El expresidente de EE.UU. exigió a Irán abrir el estrecho de Ormuz en 48 horas o enfrentarse a un ataque a sus instalaciones energéticas, resaltando la importancia del comercio de petróleo.

El expresidente estadounidense Donald

Trump realizó una severa advertencia al gobierno iraní, instándolo a abrir el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. De no cumplir con esta exigencia, el mandatario amenazó con llevar a cabo ataques contra las plantas energéticas de Irán.

«Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande», declaró Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

Hasta este momento, Estados Unidos había evitado atacar las instalaciones energéticas iraníes, temiendo las repercusiones que una acción de este tipo podría tener en la economía global, dado el papel crucial del estrecho de Ormuz en el comercio mundial de petróleo.

En la misma plataforma, Trump afirmó que se encuentran «muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán:»

(1) Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos.

(2) Destrucción de la base industrial de defensa de Irán.

(3) Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo.

(4) Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, si se produjera.

(5) Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros».

Además, Trump señaló que «el estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos. ¡Gracias por su atención a este asunto!».

Por otro lado, el primer ministro de Israel condenó la reciente caída de dos misiles en el sur del Estado hebreo, que causaron más de cien heridos, y prometió intensificar los ataques «en todos los frentes». Agencia NA.