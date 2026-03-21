Sadir inauguró obras de modernización en el predio deportivo del RIM 20

Los trabajos dotaron de nueva iluminación y mejoras estructurales a tres canchas de básquet y una de handball en el histórico campo de deportes.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de inauguración de la renovada infraestructura deportiva del Regimiento de Infantería de Montaña 20. La obra, ejecutada en conjunto con las fuerzas armadas, dotó de nueva iluminación y mejoras estructurales a tres canchas de básquet y una de handball en el histórico campo de deportes.

Los trabajos, ejecutados por el Ministerio de Infraestructura en colaboración con el Ejército Argentino, incluyeron la renovación total de las superficies de juego, la incorporación de tableros de vidrio y arcos, y la instalación de sistemas lumínicos de última generación.

Durante el acto, el gobernador Sadir destacó que la intervención busca «poner en valor y en condiciones» un espacio fundamental para el desarrollo deportivo local.

«Esta es una tarea conjunta para dejar estos lugares de la mejor manera, dada la enorme cantidad de personas que realizan actividades físicas aquí», señaló el mandatario.

Un centro deportivo para la comunidad

Más allá de su ubicación militar, el predio del RIM 20 cumple una función social clave en San Salvador de Jujuy. Actualmente, 14 instituciones escolares de la ciudad utilizan las instalaciones para sus clases de educación física. Además, diversas entidades deportivas y clubes locales entrenan diariamente en este espacio.

El jefe del Regimiento, coronel Julián Rojo, expresó su agradecimiento por las mejoras, resaltando especialmente la calidad de la nueva luminaria «de primer nivel».

Homenaje al deporte jujeño

Un momento destacado de la jornada fue el descubrimiento de una placa conmemorativa que rinde tributo a los atletas jujeños más relevantes de los últimos 50 años que han pasado por este campo de deportes, vinculando la historia del predio con el éxito deportivo de la provincia.

El evento contó con la participación de figuras clave de la gestión pública y militar, entre las que se destacaron el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, el de Infraestructura, Carlos Stanic, el coronel Mayor Hernán Aoki, comandante de la 5ª Brigada de Montaña, además de la presencia de representantes de instituciones educativas y escuelas deportivas.