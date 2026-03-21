Talleres sueña: Dio vuelta a Independiente y se mete de lleno en la pelea

«El Matador» se impuso con goles de Schott y Dávila, ambos en el complemento. Ávalos había puesto en ventaja al «Rojo», que se durmió y se fue silbado del Libertadores de América.

Talleres consiguió un triunfo de alto impacto este sábado al vencer 2 a 1 a Independiente como visitante, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo dirigido por Carlos Tevez mostró carácter para revertir un resultado adverso en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se llevó tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación.

Independiente golpeó primero

CARLITOS TEVEZ FESTEJÓ EL GOL DE TALLERES EN AVELLANEDA: Augusto Schott anticipó a Rey y anotó el 1-1 de la T contra Independiente en el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BoqJzaSbLb — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

El conjunto local comenzó mejor y logró ponerse en ventaja en el primer tiempo con un gol de Gabriel Ávalos, quien aprovechó una de las primeras situaciones claras para adelantar al Rojo y darle tranquilidad al equipo de Avellaneda.

Con el 1-0, el partido parecía inclinarse a favor de Independiente, que controló el juego durante gran parte de la primera etapa.

Reacción de Talleres en el complemento

En el segundo tiempo apareció la mejor versión de la “T”, que cambió la actitud y fue en busca del empate.

A los 23 minutos, Augusto Schott marcó el 1-1 y le dio vida al equipo cordobés, que desde ese momento se mostró más decidido.

La remontada se completó a los 35, cuando el juvenil Valentín Dávila anotó el 2-1 definitivo para sellar una victoria muy festejada por el conjunto albiazul.

Tres puntos que ilusionan

LOCURA DE LA T EN AVELLANEDA: jugada de toda la cancha, asistencia de Valoyes y gol de Valentín Dávila para el 2-1 de Talleres contra Independiente en el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XgKcyy3ckV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

El triunfo le permite a Talleres llegar a 18 puntos en la Zona A, con un balance de cinco victorias, tres empates y tres derrotas.

De esta manera, el equipo quedó a cuatro unidades del líder Vélez Sarsfield, que suma 22, y se consolida dentro de la zona de clasificación a los playoffs en la recta final de la fase regular.

Además del valor en la tabla, la victoria representa un fuerte envión anímico para el plantel, que logró imponerse en una cancha difícil y ante un rival directo.

Se viene Boca en el Kempes

En la próxima fecha, la número 13, Talleres será local ante Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido previsto para el 5 de abril.

El encuentro aparece como otro desafío clave para las aspiraciones del equipo de Tevez, que empieza a ilusionarse con pelear en los primeros puestos del campeonato.

(Cadena3)