Tristán Suárez venció por 3-0 a Gimnasia y Esgrima por la primera nacional 2026

El partido correspondió a la fecha 6 del certamen de la segunda división del fútbol argentino.

Con un polémico arbitraje, el local se impuso al Lobo jujeño gracias a 2 penales que generaron dudas sobre si fue bien cobrado por el árbitro del encuentro Juan Cruz Robledo.

Tristán Suárez venció por 3-0 a Gimnasia Jujuy como local, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Primera Nacional 2026. Para Tristán Suárez los goles fueron marcados por Berón , Álvarez , Luayza . El cotejo se disputó en el estadio 20 de Octubre, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.

Con este resultado, Tristán Suárez suma 9 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Gimnasia Jujuy tiene 9 unidades, en la 4 posición en la tabla y perdió su primer partido en el campeonato.

El Lechero dio el golpe en el primer tiempo gracias a su efectividad en el arco de enfrente. Jonathan Berón consiguió el golazo para el conjunto local y encontró una diferencia clave en un partido cerrado y con un Lobo Jujeño con mejores intenciones en el ataque.

Federico Paradela y Maximiliano Casa tuvieron oportunidades para la visita pero no hubo precisión y la ventaja fue de Tristán al irse al descanso.

Gimnasia fue el equipo con mejores intenciones en el segundo capítulo aunque no estuvo fino en los últimos metros. El Lechero esperó para la contra pero tampoco provocó demasiado peligro.

El Lobo llevó a su rival contra su propia área y merodeó constantemente el arco de Joaquín Bigo. Francisco Molina lo tuvo desde afuera del área pero Bigo respondió y aguantó la distancia en el marcador.

A pesar del control de Gimnasia, Tristán Suárez liquidó la historia a través de un penal de Maximiliano Álvarez ejecutado perfectamente para darle tranquilidad al elenco de José María Martínez. El segundo descontroló al Lobo y provocó otra pena máxima y la exagerada expulsión de Nicolás Dematei.

Maxi Luayza se hizo cargo y decretó el 3-0 final para el dueño de casa.

Con este resultado Tristán mantuvo su invicto y se lo quitó a Gimnasia de Jujuy en un partido de encumbrados de la Zona B de la Primera Nacional.

El DT de T. Suárez, José María Martínez, presentó una disposición táctica 5-4-1 con Joaquín Bigo en el arco; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández y Alejandro Molina en la línea defensiva; Nicolás Sánchez, Nicolás del Priore, Kevin Colli y Jonathan Berón en el medio; y Maximiliano Álvarez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Hernán Pellerano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Milton Álvarez bajo los tres palos; Diego Fores López, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi en defensa; Federico Paradela, Hugo Soria, Francisco Maidana y Maximiliano Casa en la mitad de cancha; y Abel Argañaraz y Cristian Menéndez en la delantera.