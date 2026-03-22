Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre los 17 y 25 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.