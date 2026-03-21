Durante un riguroso control policial secuestro alcohol en el «banderazo» estudiantil

En la intersección de Belgrano y España, la DATOP desplegó un fuerte operativo con más de 40 efectivos, grupos G.E.M. y la Unidad K-9.

El objetivo central fue interceptar el consumo de alcohol entre menores de edad que participaban de la marcha hacia el Parque San Martín, estableciendo filtros de seguridad implacables en plena vía pública.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de una importante cantidad de bebidas alcohólicas, las cuales fueron sacadas de circulación y puestas a disposición del Departamento Contravencional. Esta intervención directa de la Patrulla Contravencional fue clave para desarticular focos de conflicto y evitar que el descontrol empañara la jornada estudiantil.

Gracias al decomiso masivo y a la vigilancia preventiva, se evitaron peleas, robos y disturbios, garantizando que el evento finalizara con total normalidad.

El operativo demostró la firmeza de las unidades operativas para hacer cumplir las normas vigentes y resguardar la seguridad de todos los vecinos en el centro capitalino.