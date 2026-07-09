Tren del Vino: Nace la nueva experiencia de enoturismo del Tren Solar

El 26 de julio se lanza Tren del Vino, la propuesta que combina vinos de altura, paisajes únicos y cultura andina a lo largo del recorrido del Tren Solar.

El Tren Solar de la Quebrada presenta Tren del Vino, su nueva experiencia de enoturismo, que se lanza el 26 de julio de 2026. La propuesta recorre el trayecto completo entre Volcán y Tilcara, e invita a descubrir la producción vitivinícola de extrema altura que caracteriza a la región, en un recorrido que combina paisaje, cultura y gastronomía.

Tren del Vino se organiza en torno a tres ejes centrales: vinos de altura extrema, paisajes únicos y cultura andina. A lo largo del trayecto, el recorrido incluye paradas en bodegas ubicadas en distintos puntos de la Quebrada.

Una propuesta que combina el viaje, y vinos jujeños, en el marco del desarrollo de la Ruta del Vino Jujuy, recientemente reconocida, la Quebrada de Humahuaca, como Mejor Ruta del Vino y con tres distinciones en los Premios Winexplorers 2026.

La Ruta del Vino desde el Tren Solar

El Tren del Vino es más que viaje en Tren, es una experiencia completa: vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina se encuentran en un mismo recorrido. Cada parada invita a bajar, conocer bodegas y probar etiquetas que expresan el carácter de un territorio que está dando forma a una ruta del vino joven y en pleno crecimiento. siempre acompañados con guías y sommelier a bordo

El recorrido

Tumbaya: parada con degustación de bodegas y vinos de los Valle Templados -Antropo Wines y Bodega El Molle.-

Purmamarca: almuerzo y recorrido por la bodega Amanecer Andino.

Maimará: cruce escénico por el viñedo Yanay y degustaciones en la Estación de Bodega Fernando Dupont y Yanay.

Apeadero El Bayeh: parada en el nuevo apeadero y degustación en Bodega El Bayeh.

Tilcara: cierre del recorrido en con degustación y Wine Shop Tren Solar

Wine Shop Tren Solar

La Tren Solar Wine Shop, en Tilcara, funcionará como una vidriera permanente de la producción vitivinícola de la Quebrada: allí estarán expuestos vinos de las bodegas participantes durante todos los días de operación del tren. El día de la experiencia Tren del Vino, 8 bodegas estarán presentes en el espacio para ofrecer degustaciones a los pasajeros: Yacoraite – Viñas de Uquía- Bodega Don Milagro -Bodega Kindgard-Huichaira Vineyard -Viñas de Yañez-Viñas El Perchel-

Qué incluye la experiencia

Sommelier a bordo durante todo el recorrido.

Copa personalizada de regalo para cada pasajero.

Almuerzo incluido.

Traslados disponibles desde San Salvador de Jujuy, Salta y Tilcara.

Con esta propuesta, el Tren Solar de la Quebrada suma una nueva forma de conocer y promocionar la Ruta del Vino Jujuy, poniendo en valor a los productores locales y la identidad vitivinícola de altura que distingue a la Quebrada de Humahuaca.