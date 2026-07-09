Así quedaron los Cuartos de final del Mundial 2026: Hoy juegan Francia versus Marruecos

Se definieron los equipos que se metieron entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, instancia que comenzará hoy jueves 9 de julio.

Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que clasificaron a la próxima ronda ya conocen a sus rivales, además del día y horario en el que jugarán.

La instancia de octavos de final llegó a su fin con los encuentros de la Selección argentina, que venció 3-2 a Egipto tras una remontada histórica para lograr la clasificación, y la victoria de Suiza frente a Colombia por 4-3 en penales, luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

De esta manera, quienes sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Argentina, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

• Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio, 17:00 (Gillette Stadium)

• España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio, 16:00 (SoFi Stadium)

• Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18:00 (Hard Rock Stadium)

• Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio, 22:00 (Kansas City Stadium)

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

• Canadá 0-3 Marruecos

• Paraguay 0-1 Francia

• Brasil 1-2 Noruega

• México 2-3 Inglaterra

• Portugal 0-1 España

• Estados Unidos 1-4 Bélgica

• Argentina 3-2 Egipto

• Suiza (4)0-0(3) Colombia

(Agencia NA)