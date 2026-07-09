Los Pumas y Australia en Jujuy: Ya están disponibles las entradas

El test match internacional entre Los Pumas y los Wallabies se disputará el próximo 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto.

Jujuy continúa consolidando los preparativos para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año: el partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies de Australia el próximo 29 de agosto, en el estadio 23 de Agosto.

En este marco, ya se encuentran disponibles las entradas para el encuentro, una instancia que representa un nuevo paso en la organización del test match que volverá a colocar a la provincia en el escenario internacional del rugby.

La realización de este encuentro forma parte de las gestiones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir junto a la Unión Argentina de Rugby (UAR), que hicieron posible que Jujuy sea sede de este destacado compromiso internacional, reafirmando el posicionamiento de la provincia como escenario de grandes eventos deportivos.

El gobernador suscribió oportunamente el convenio con la UAR y, luego, la provincia recibió la visita de representantes de organismos internacionales que realizaron inspecciones técnicas en el estadio 23 de Agosto y en la infraestructura destinada al desarrollo del encuentro, verificando el cumplimiento de los estándares requeridos.

El partido entre Los Pumas y Australia reunirá en Jujuy a dos de las principales selecciones del rugby mundial y convocará a miles de personas de distintos puntos del país y del exterior, con un importante impacto deportivo, turístico y económico para la provincia.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek: https://www.ticketek.com.ar/los-pumas-copa-visa-galicia/estadio-23-de-agosto