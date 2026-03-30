Tras un encuentro con la comunidad, Educación impulsa respuestas para la Escuela Rural N° 2

Autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron un encuentro con directivos, docentes y padres de la institución.

Autoridades del Ministerio de Educación visitaron la Escuela Secundaria Rural N° 2 con sede en Las Escaleras. Referentes de la cartera se hicieron presente para dialogar con directivos, docentes y padres con el objetivo de abordar inquietudes y brindar respuestas efectivas.

La comitiva estuvo integrada por la directora de Educación Secundaria, Silvia Jerez; la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamin; la responsable de la Modalidad de Educación Especial, Fabiana Cisneros; y la supervisora de Nivel Secundario, Marcela Pacheco, junto a sus respectivos equipos técnicos.

Como resultado del encuentro, se labró un acta en la que se reafirma el compromiso de gestionar, en articulación con el área de Transporte, la regularización de los abonos estudiantiles, con el objetivo de garantizar condiciones de acceso y permanencia.

Asimismo, se definieron acciones concretas para acompañar la situación de tres estudiantes cuyos domicilios no coincidían con los registrados en sus DNI. En este sentido, se avanzará en la actualización de datos y en la reubicación de uno de ellos en su barrio de origen, Alto Comedero, a fin de a seguridad la continuidad de la trayectoria educativa.