Heroico operativo de la División Rescate y Salvamento: Salvó a un anciano en el paraje Sunchal

El paraje Sunchal es una zona de montaña y senderismo ubicada cerca de las Termas de Reyes, a unos 19 km de San Salvador de Jujuy, conocida por su entorno selvático y accesos de dificultad media-alta a cascadas, como la Cascada Sunchal.

​Efectivos de la División Rescate y Salvamento, en un trabajo conjunto con el personal del SAME, protagonizaron un exitoso rescate de montaña para salvar a un hombre de 80 años.

La comitiva partió desde el puente de Termas de Reyes y, tras una intensa caminata de dos horas por terreno de difícil acceso, lograron dar con el paradero del abuelo, quien presentaba un cuadro de deshidratación severa.

​Una vez en el lugar, los especialistas le brindaron las primeras asistencias para estabilizarlo y procedieron a su inmovilización en camilla.

El descenso se realizó con máxima precaución para garantizar la integridad del paciente, quien fue trasladado de inmediato al nosocomio local para recibir atención médica de mayor complejidad.

​Este procedimiento resalta la preparación y el valor de la División Rescate, cuyos efectivos demostraron una vez más su vocación de servicio y compromiso con la comunidad, especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra geografía jujeña.