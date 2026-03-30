Jujuy avanza en un proyecto de litio que busca adherir al RIGI y potenciar la producción

La iniciativa contempla una fuerte inversión para ampliar la producción en Jama y el norte de Olaroz, junto con el desarrollo de un laboratorio que potenciará la innovación tecnológica y la formación de profesionales en la provincia.

«Nos reunimos con representantes de la empresa CNGR y de las comunidades de Jama, Olaroz y El Toro, celebrando que una vez más, una empresa que invierte en Jujuy presentó su proyecto minero para adherir al RIGI», anunció el gobernador Carlos Sadir.

«Este segundo proyecto que se presenta desde Jujuy, busca impulsar la producción de litio en Jama y el norte de Olaroz, con una inversión muy importante para nuestra provincia», explicó el mandatario de Jujuy.

Sadir detalló que «la empresa ya presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) y se encuentra actualmente en etapa de evaluación técnica. Además, se prevé la instalación de una planta de producción en el Salar de Jama, con una capacidad estimada de 22.000 toneladas anuales».

Innovación tecnológica y formación en Jujuy

Sobre la iniciativa, el gobernador amplió: «instalaremos un laboratorio junto a CNGR, JEMSE y CONICET que permitirá desarrollar estudios técnicos clave para mejorar procesos dentro de la cadena de valor del litio y funcionará como un espacio de formación práctica para ingenieros químicos y estudiantes, facilitando su vinculación con la industria e impulsando a Jujuy como un polo de innovación y desarrollo tecnológico».

«Esto nos permitirá seguir generando más trabajo, desarrollo local y crecimiento sostenible para todos los jujeños», sostuvo Sadir, y reafirmó la decisión del Gobierno de Jujuy de consolidar a la provincia como un actor estratégico en la producción de litio, promoviendo inversiones responsables, innovación tecnológica y oportunidades para su gente.