Tras muchos años de espera Sadir inauguró una obra de pavimentación en Monterrico

El gobernador Carlos Sadir y el intendente Luciano Moreira encabezaron la habilitación de ocho cuadras que conectan distintos barrios y mejoran la infraestructura urbana.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó junto al intendente de Monterrico, Luciano Moreira, de la inauguración de una obra de pavimentación considerada histórica para la ciudad, sobre la calle Islas Malvinas, una arteria clave que conecta varios barrios del casco urbano.

Durante el acto, Sadir destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y subrayó la continuidad del plan de obras en la región. “Es muy lindo compartir estos momentos e inaugurar obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Venimos realizando muchas intervenciones en Monterrico y en todo el departamento, y vamos a seguir avanzando”, expresó.

En ese sentido, anunció la pronta ejecución de nuevas cuadras de pavimento sobre calle 25 de Mayo, además de un proyecto de iluminación que unirá Monterrico con Santo Domingo, en articulación con Perico. También remarcó que, pese al contexto económico complejo a nivel nacional, “no se bajarán los brazos” y se continuará invirtiendo en infraestructura y servicios.

Una obra esperada por los vecinos

Por su parte, el intendente Moreira valoró la concreción de una obra largamente esperada por los vecinos. “Es una obra histórica. Los vecinos esperaron más de 50 años este pavimento que atraviesa barrios como Santa Rita, San Isidro, Techo 2.000 y San Antonio”, señaló.

El jefe comunal explicó que la intervención abarca ocho cuadras de la calle Islas Malvinas, desde Toribio Cayón hasta avenida 9 de Julio, y forma parte de una planificación estratégica que prioriza el desarrollo urbano y turístico de la ciudad. “Monterrico hoy tiene una proyección distinta, con identidad productiva y turística, y estas obras acompañan ese crecimiento”, indicó.

Asimismo, destacó el impacto del trabajo conjunto con el Gobierno de Jujuy. “En menos de dos años llevamos ejecutadas 86 obras, algo sin precedentes en la ciudad. Esto devuelve confianza y demuestra que se puede trabajar para mejorar la vida de la gente”, afirmó.

La obra se complementa con la incorporación de iluminación LED en la zona, en el marco de un plan que prevé alcanzar la totalidad de los barrios con esta tecnología en los próximos meses, fortaleciendo la seguridad y la infraestructura urbana.