Rescate en las alturas: Tras 18 horas de operativo, salvaron a un abuelo desbarrancado camino al Chañi

Personal de la División Rescate y Salvamento, junto a Defensa Civil y el CEOP, culminaron con éxito un extenuante operativo para salvar a un hombre de 78 años en el paraje Pie de la Cuesta.

El damnificado, identificado como Damián S., sufrió una caída de 35 metros de altura que le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fracturas costales, quedando atrapado en una zona de muy difícil acceso en los cerros de León.

El rescate comenzó la noche del lunes y se extendió durante toda la madrugada y mañana de hoy martes, bajo condiciones climáticas y geográficas extremas.

Los rescatistas debieron ascender a pie por el cauce del Río León, alternando entre piedras y senderos de montaña, hasta dar con la víctima; tras ser estabilizado por el personal del SAME, el hombre fue inmovilizado en una tabla espinal y trasladado a pulso por los efectivos durante horas de descenso.

El operativo finalizó pasadas las 13:30 horas de hoy, cuando los rescatistas lograron arribar al punto donde esperaba la unidad sanitaria para el traslado inmediato al hospital.

Este procedimiento destaca el profesionalismo y la entrega de los efectivos de Bomberos, efectivos policiales, personal de salud y de Defensa Civil, quienes no descansaron hasta poner a salvo al vecino del Chañi, demostrando que para el servicio policial no existen distancias ni obstáculos imposibles.