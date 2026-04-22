ArgentinaALaEscuela: Una campaña para visibilizar que los estudiantes pierden un año de clases

Los estudiantes argentinos pierden alrededor de 30 días de clase por año: la cifra supone que, a lo largo de toda la primaria, los alumnos tienen un año menos de escolaridad. Argentinos por la Educación y más de 200 organizaciones lanzan una campaña que busca instalar la importancia del tiempo escolar efectivo en la agenda pública. Convocan a la ciudadanía a sumarse en redes sociales el próximo miércoles 22 de abril.

En Argentina se pierde, en promedio, al menos un mes de clases por año. Frente a esta situación, Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, lanzan la campaña #ArgentinaALaEscuela, con el objetivo de instalar en la conversación pública y en la agenda política el problema del tiempo escolar efectivo y su impacto en los aprendizajes.

Aunque el Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días de clase para todos los estudiantes del país, los calendarios escolares provinciales prevén, en promedio, 185 días de clase anuales. Sin embargo, hay múltiples factores que reducen el tiempo real de enseñanza y aprendizaje. El ausentismo estudiantil y docente, los paros y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura hacen que los estudiantes tengan alrededor de 30 días menos de clase. En consecuencia, el tiempo efectivo se reduce en promedio a unos 155 días. Esta cifra representa una estimación mínima, construida a partir de los datos disponibles, ya que Argentina no cuenta con un sistema nacional que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden efectivamente.

Hace tres años, Argentinos por la Educación impulsó la Campaña Nacional por la Alfabetización a partir de un dato que encendió alertas: uno de cada dos chicos en la Argentina no comprende lo que lee. Esta nueva Campaña Nacional por el Tiempo Escolar busca ampliar el diagnóstico: los problemas educativos no sólo remiten al logro de los aprendizajes básicos, sino también al cumplimiento del tiempo escolar efectivo.

El ausentismo estudiantil es un factor crítico. Según el último informe de Argentinos por la Educación, los estudiantes faltan en promedio cerca de 30 días por año: la cifra implica que, a lo largo de la educación primaria, un alumno pierde en promedio el equivalente a un año completo de escolaridad. En secundaria, el 51% de los estudiantes declara haber acumulado al menos 15 inasistencias en el año: la cifra creció 7 puntos porcentuales entre 2022 y 2024.

La percepción de los equipos directivos refuerza la gravedad del problema. En secundaria, el 46% de los directores considera que el ausentismo estudiantil es el principal obstáculo para el aprendizaje, por encima de otros factores como la impuntualidad o los bajos logros educativos. A esto se suma el ausentismo docente: según PISA 2022, el 48,9% de los directores argentinos afirma que este factor limita el aprendizaje. Solo en 3 de los 81 países participantes se registran porcentajes mayores.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país aún no cuenta con un sistema nacional consolidado de datos públicos que permita monitorear de manera continua la asistencia de estudiantes y docentes. La información disponible es fragmentada y, en muchos casos, se basa en autorreportes, lo que dificulta dimensionar el problema con precisión y diseñar políticas efectivas.

La evidencia internacional coincide en señalar que el tiempo escolar es una condición central para el aprendizaje. Faltar a clases, incluso en pocas ocasiones, tiene efectos negativos en los resultados académicos, y el impacto se acumula a lo largo del tiempo, lo que afecta las trayectorias educativas y las oportunidades futuras de los estudiantes.

Cómo participar de la campaña

La Campaña Nacional por el Tiempo Escolar invita a una acción colectiva en redes sociales: la propuesta para el próximo miércoles 22 de abril es compartir una foto de la etapa escolar acompañada de un mensaje que destaque la importancia de asistir a clases, sumando el hashtag #ArgentinaALaEscuela.

La iniciativa apunta a visibilizar la pérdida de días y horas reales de clase como un problema estructural del sistema educativo argentino. También busca promover mejoras en los sistemas de información educativa de la Nación y las provincias, para que permitan registrar y monitorear el tiempo escolar efectivo en todo el país. El objetivo es contribuir a que el tema gane centralidad en la agenda pública y se pueda avanzar hacia mejores sistemas de información y políticas que garanticen más tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes.

La campaña busca involucrar a personalidades, referentes y ciudadanos en una conversación pública sobre el valor del tiempo escolar. La propuesta ​ apela a la memoria y la experiencia personal: compartir una foto de la etapa escolar y reflexionar sobre lo que significó la escuela en la propia vida.

El mensaje central es que no da lo mismo asistir o no a la escuela, y que garantizar la presencia en las aulas es una responsabilidad compartida. Más información, en argentinaalaescuela.org.

Datos clave sobre el tiempo escolar

En Argentina se pierde al menos un mes de clases al año por múltiples factores: ausentismo de estudiantes y docentes, paros, problemas de infraestructura y condiciones climáticas.

El tiempo real de clase se reduce de 185 días planificados según los calendarios escolares oficiales, a aproximadamente 155 días de clase efectivos.

El 51% de los estudiantes de secundaria reporta haber faltado al menos 15 días durante el último año, según el operativo Aprender 2024. La cifra creció 7 puntos en dos años: en 2022 era 44%.

A nivel nacional, el 10% de los estudiantes de secundaria reconoce tener al menos 30 inasistencias; el 20%, entre 20 y 29; el 21%, entre 15 y 19; el 34%, entre 5 y 14; y el 13%, menos de 5 faltas.

El principal motivo de inasistencia son los problemas de salud, mencionados por el 62% de los estudiantes. El segundo factor más frecuente, señalado por el 39%, es “no tener ganas de ir a la escuela”.

El 46% de los directores argentinos de secundaria señala el ausentismo estudiantil como principal problema para el aprendizaje, según las pruebas Aprender 2024.

Argentina se ubica entre los cuatro países donde el ausentismo docente tiene mayor impacto, según reportaron los directores en las pruebas PISA 2022 (las últimas publicadas).

A diferencia de países como Chile y Uruguay, Argentina aún no cuenta con un sistema de información que permita hacer un seguimiento preciso y oportuno del ausentismo de estudiantes y docentes a nivel nacional.