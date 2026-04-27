Tragedia bajo el puente Paraguay tras voraz incendio

Una tarde marcada por la tragedia y el valor se vivió en la ribera del Río Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy.

Alrededor de las 18:20 horas, un incendio de grandes proporciones devoró una vivienda ubicada bajo el Puente Paraguay el día de ayer, donde una mujer perdió la vida y un hombre fue rscatado.

El Sargento Nelson Torres, de la Unidad Móvil Y-13, fue el primero en llegar y, tras escuchar pedidos de auxilio, logró forzar uno de los accesos.

En un acto de valentía, Torres sacó de entre las llamas a un hombre de 75 años, identificado como Gregorio, quien presentaba quemaduras y serias dificultades para respirar.

​Ante la urgencia y la dificultad del terreno, efectivos del Centro de Gestión (Unidades Móviles X-42) y del GEM 5 debieron descender de sus vehículos y cruzar el río a pie para sumarse al auxilio.

Mientras los motorizados estabilizaban al sobreviviente y le suministraban oxígeno, el personal del Centro de Gestión implementó de inmediato un protocolo de seguridad de tres anillos para coordinar las tareas.

Ante el avance imparable del fuego, policías y vecinos formaron una cadena humana para transportar baldes con agua desde el río a lo largo de 100 metros, intentando salvar la estructura.

​Lamentablemente, tras lograr sofocar el foco ígneo con la llegada de Bomberos, el personal policial halló en el interior un cuerpo totalmente calcinado sobre los restos de una cama.

El sobreviviente fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Pablo Soria. Debido a que el hombre manifestó que en el lugar podrían encontrarse una mujer y un menor, el Ayudante Fiscal Dr. Barconte solicitó la intervención de la División Canes para realizar un rastrillaje exhaustivo en la zona, buscando descartar la presencia de más víctimas.

​En el lugar trabajaron intensamente Criminalística, Medicina Legal y personal de la Seccional 5ta, quienes quedaron a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes para determinar el origen del siniestro que conmociona a la Capital jujeña.