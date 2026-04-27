Atauche en Perico: “Es el motor comercial de Jujuy y tiene aún más potencial con las ideas de Milei”

El senador nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Ezequiel Atauche, mantuvo un encuentro con comerciantes y emprendedores de la ciudad de Perico con el objetivo de escuchar de primera mano sus necesidades, inquietudes e iniciativas, y avanzar en un trabajo articulado.

“Perico es el motor comercial de Jujuy y va a tener aún más potencial siguiendo las ideas del presidente Javier Milei”, puntualizó el legislador.

Durante la reunión, Atauche explicó que una de las principales preocupaciones manifestadas por los comerciantes es la existencia de “habilitaciones cajoneadas que frenan emprendimientos, inseguridad que afecta a los ciudadanos de bien y un municipio que no responde”. En ese marco, sostuvo: “Jujuy necesita volver a ser una provincia moderna y pujante”.

El encuentro se desarrolló en el marco de una serie de recorridas que el senador viene realizando por distintas localidades de la provincia con el propósito de “escuchar las necesidades y ver en qué podemos ayudar”. En las últimas semanas, visitó Cianzo, Humahuaca, Tilcara, Palpalá y distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

“Jujuy tiene mucha capacidad y para mí es fundamental escuchar de primera mano a los vecinos para saber qué les pasa, qué les falta, qué necesitan y ver si podemos coordinar alguna acción a nivel nacional que los ayude”, indicó.

En esa línea, remarcó la importancia del contacto directo con la ciudadanía: “Me gusta estar con la gente, estar cerca, saber cuáles son sus preocupaciones y qué opinan del Gobierno Nacional y de nuestra tarea para poder mejorar y llevar soluciones reales”.

“Los jujeños apoyan a La Libertad Avanza, al presidente Milei y entienden que este es el camino, por eso nosotros venimos a cumplir para lo que nos han votado”, concluyó.